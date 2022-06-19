Петров пост: что можно и нельзя делать с 20 июня по 11 июля 2022 года
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Петров пост: что можно и нельзя делать с 20 июня по 11 июля 2022 года

Петров пост: что можно и нельзя делать с 20 июня по 11 июля 2022 года

В скором времени православные верующие вступят в Петров пост, чтобы очиститься от накопленного негатива и снискать благополучие для себя и своей семьи через молитвы. Соблюдая предписания церкви, каждый верующий сможет обрести счастье и не оступиться из-за незнания правил.


Петров пост не имеет постоянной даты и зависит от времени празднования Троицы. В 2022 году православные верующие вступят в пост 20 июня, а продлится он до 11 июля. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее подготовиться к важному событию, узнать о том, что можно и нельзя делать во время Петрова поста. Эти знания помогут с легкостью провести время воздержания и обрести покровительство Высших Сил.

Что можно делать в Петров пост

Во время любого поста верующие усердно молятся, начиная и завершая день обращениями к Господу и святым. Молитвы читают перед началом любого дела, ограждая себя от неприятностей и призывая на помощь Высшее покровительство. Молятся и перед приемами пищи, благодаря Небеса за счастливую и сытую жизнь.

Во время Петрова поста не принято бездельничать. Любая работа, направленная на благо, поможет обрести счастье. Важно помнить, что дела должны быть действительно важными и необходимыми, а не разрушительными или продиктованными негативными эмоциями.

С 20 июня по 11 июля 2022 года верующие стараются помогать ближним, бескорыстно протягивать руку помощи и не отказывать в посильных просьбах со стороны окружения. Любое доброе дело окупится сторицей.


Соблюдая Петров пост, нужно помнить о кротости и смирении, не поддаваться на провокации и воспитывать в себе лучшие черты характера. В работе над собой можно и нужно полагаться на Высшие Силы- искренние просьбы о помощи будут услышаны.

Что нельзя делать во время поста

Любой пост — это время, когда необходимо освобождаться от всего, что окрашено негативно. Ссоры, конфликты, бранные слова, переедание, праздный образ жизни — все это не поможет очиститься и продолжать духовное развитие.

Не стоит во время Петрова поста предаваться унынию, думать о дурном и ставить себя превыше всех остальных. Дни, омраченные отрицательными эмоциями, будут тянуться бесконечно.

Во время соблюдения поста священнослужители призывают верующих отказаться от увеселительных мероприятий, длительного просмотра телепередач и праздного времяпровождения. Выбирая досуг, важно помнить о духовном и умственном развитии.

Запреты поста касаются и пищи. Верующие соблюдают эти предписания, отказываясь от продуктов животного происхождения. Стоит помнить, что не всем можно ограничивать себя в пище, и нет ничего страшного в небольших нарушениях. Консультации с лечащим врачом и духовным наставником помогут подобрать рацион, который не навредит организму.

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По материалам: dailyhoro.ru

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