По мнению Опенченко, Дом-2 не нужны счастливые пары
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По мнению Опенченко, Дом-2 не нужны счастливые пары

По мнению Опенченко, Дом-2 не нужны счастливые пары
Алёна Опенченко и Михаил Козлов в данный момент — самая крепкая пара на Дом-2. За всё время своих отношений они ни разу не поругались и в дальнейшем ругаться совершенно не планируют. Алёна Опенченко и Михаил Козлов в данный момент — самая крепкая пара на Дом-2. За всё время своих отношений они ни разу не поругались и в дальнейшем ругаться совершенно не планируют. Парень с девушкой друг друга целиком и полностью устраивают, поэтому им нет смысла выяснять отношения из-за всяких мелочей. Естественно, ведущих телестройки такой расклад совершенно не устраивает. В итоге они начали подозревать, что пара либо играет на камеру, либо они что-то скрывают. После этого на Алену и Мишу посыпались очень неудобные вопросы.

Алена Опенченко в ответ на это начала возмущаться и заявила, что проекту не нужны счастливые пары. В итоге ей сообщили, что без скандалов жить не нормально. Однако у Алёны с парнем сейчас идёт конфетно-букетный период, поэтому ругаться они не намерены.

В своём микроблоге девушка сообщила, что в августе они намереваются отправиться в Грузию. Также они уже планируют, чем будут заниматься, когда покинут проект. В мог не Миша пообещал Алёне, что она не будет работать. По крайней мере, если сама этого не захочет. Такой расклад Опенченко более чем устраивает, так как в своё время ей пришлось много работать и теперь она желает путешествовать. Почему же им так не доверяют, разве они не могут быть по-настоящему счастливы без скандалов?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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