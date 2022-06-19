По мнению Опенченко, Дом-2 не нужны счастливые пары

Вадим Карасев

Алёна Опенченко и Михаил Козлов в данный момент — самая крепкая пара на Дом-2. За всё время своих отношений они ни разу не поругались и в дальнейшем ругаться совершенно не планируют. Парень с девушкой друг друга целиком и полностью устраивают, поэтому им нет смысла выяснять отношения из-за всяких мелочей. Естественно, ведущих телестройки такой расклад совершенно не устраивает. В итоге они начали подозревать, что пара либо играет на камеру, либо они что-то скрывают. После этого на Алену и Мишу посыпались очень неудобные вопросы.Алена Опенченко в ответ на это начала возмущаться и заявила, что проекту не нужны счастливые пары. В итоге ей сообщили, что без скандалов жить не нормально. Однако у Алёны с парнем сейчас идёт конфетно-букетный период, поэтому ругаться они не намерены.В своём микроблоге девушка сообщила, что в августе они намереваются отправиться в Грузию. Также они уже планируют, чем будут заниматься, когда покинут проект. В мог не Миша пообещал Алёне, что она не будет работать. По крайней мере, если сама этого не захочет. Такой расклад Опенченко более чем устраивает, так как в своё время ей пришлось много работать и теперь она желает путешествовать. Почему же им так не доверяют, разве они не могут быть по-настоящему счастливы без скандалов?