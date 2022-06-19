Президент МОК: Время для пересмотра рекомендаций по отстранению россиян еще не пришло
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Президент МОК: Время для пересмотра рекомендаций по отстранению россиян еще не пришло

Президент МОК: Время для пересмотра рекомендаций по отстранению россиян еще не пришло

Президент МОК: Время для пересмотра рекомендаций по отстранению россиян еще не пришло

Рекомендации Международного олимпийского комитета по отстранению спортсменов из-за России на фоне ситуации на Украине пока не подлежат пересмотру. Об этом заявил президент МОК Томас Бах, сообщает ТАСС.

МОК 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Многие спортивные федерации согласились с этой рекомендацией, также Россию лишили права проведения некоторых турниров по разным видам спорта.

По словам Томаса Баха, сейчас формируется новый мировой порядок. 

«Мировой спорт — об объединении и уважении правил, вот что отражают наши санкции и рекомендации, и я хочу поблагодарить FINA за следование этим рекомендациям. Время для их пересмотра или смягчения еще не пришло, но мы не должны забывать о том, как решать дилемму, которая возникла», — отметил Бах во время внеочередного конгресса Международной федерации плавания (FINA).

Ранее сообщалось, что конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) во время двухдневной работы не поднимал вопрос о возможности запрета российским саночникам выступать на зарубежных стартах. Таким образом, ситуация с выступлением российских спортсменов на международных стартах остается такой, какой была перед началом конгресса - российские саночники сохранили право выступать на зарубежных стартах.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Белая и Салибеков решают, как назовут дочку
Белая и Салибеков решают, как назовут дочку
Слухи про Halo Infinite: сюжетное DLC, новый режим Battle Royale, Forge
Слухи про Halo Infinite: сюжетное DLC, новый режим Battle Royale,
Starfield получит коллаборацию с энергетиками Rockstar
Starfield получит коллаборацию с энергетиками Rockstar
По мнению Опенченко, Дом-2 не нужны счастливые пары
По мнению Опенченко, Дом-2 не нужны счастливые пары
Дженнифер Лопес во время концерта представила дочь Эмму как небинарную персону
Дженнифер Лопес во время концерта представила дочь Эмму как
Анатолий Руденко узнал имя своего настоящего отца
Анатолий Руденко узнал имя своего настоящего отца
Анна Седокова призналась, что изуродовала сына
Анна Седокова призналась, что изуродовала сына
Антон Санников возмущается, что Илья Рыбаков использует девушек
Антон Санников возмущается, что Илья Рыбаков использует девушек
У мужа Глюкозы суд арестовал имущество
У мужа Глюкозы суд арестовал имущество
Валерия рассказала из-за, чего ссорится с мужем
Валерия рассказала из-за, чего ссорится с мужем
Опенченко подарила Салибекова Юлии Белой
Опенченко подарила Салибекова Юлии Белой
Эти 20+ игр и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе: 21-24 июня + релизы в Game Pass
Эти 20+ игр и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе: 21-24 июня +

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет Рыб в воскресенье
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ждет Рыб в воскресенье
Анастасия Волочкова заявила, что ее пытались снять голой
Анастасия Волочкова заявила, что ее пытались снять голой
Гамак, качели, гриль: 10 предметов мебели для отдыха на даче
Гамак, качели, гриль: 10 предметов мебели для отдыха на даче
Лера Кудрявцева с мужем и дочерью побывали в гостях у знаменитого дедушки
Лера Кудрявцева с мужем и дочерью побывали в гостях у знаменитого
Благодаря Козлову у Алёны Опенченко открылся новый талант
Благодаря Козлову у Алёны Опенченко открылся новый талант

Еще по теме

Гарт надеется, что позиция федераций повлияет на решение МОК о допуске РФ на ОИ
Российских и белорусских биатлонистов отстранили от всех международных соревнований
Олимпийский комитет России захотел пересмотра решения МОК
МОК допустил к Олимпиаде 29 российских пловцов