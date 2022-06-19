Президент МОК: Время для пересмотра рекомендаций по отстранению россиян еще не пришло

Рекомендации Международного олимпийского комитета по отстранению спортсменов из-за России на фоне ситуации на Украине пока не подлежат пересмотру. Об этом заявил президент МОК Томас Бах, сообщает ТАСС.

МОК 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Многие спортивные федерации согласились с этой рекомендацией, также Россию лишили права проведения некоторых турниров по разным видам спорта.

По словам Томаса Баха, сейчас формируется новый мировой порядок.

«Мировой спорт — об объединении и уважении правил, вот что отражают наши санкции и рекомендации, и я хочу поблагодарить FINA за следование этим рекомендациям. Время для их пересмотра или смягчения еще не пришло, но мы не должны забывать о том, как решать дилемму, которая возникла», — отметил Бах во время внеочередного конгресса Международной федерации плавания (FINA).

Ранее сообщалось, что конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) во время двухдневной работы не поднимал вопрос о возможности запрета российским саночникам выступать на зарубежных стартах. Таким образом, ситуация с выступлением российских спортсменов на международных стартах остается такой, какой была перед началом конгресса - российские саночники сохранили право выступать на зарубежных стартах.