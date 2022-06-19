Россиян все чаще сажают под домашний арест
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Россиян все чаще сажают под домашний арест

Россиян все чаще сажают под домашний арест

Один день лишения свободы приравнивают к одному дню домашнего ареста, если человек совершил преступление до 14 июля 2018 года. Верховный суд разъяснил нижестоящим инстанциям, как правильно рассчитывать время пребывания обвиняемого под домашним арестом в срок лишения свободы. ВС обратил внимание на эту проблему в своем очередном обзоре судебной практики в июне 2022 года. Сейчас действует правило «два за один».

Домашний арест назначают на срок до двух месяцев и продлевают при невозможности закончить предварительное следствие.

Суд избирает домашний арест, как меру пресечения, на тех же основаниях, что и заключение под стражу. При этом, домашний арест, в отличие от заключения под стражу, является гораздо более гуманным наказанием.

По данным Федеральной службы исполнения наказания, домашний арест, как меру пресечения, стали применять с 2012 года. В 2020 году под домашним арестом находилось 7921 человек. В 2021 году эта цифра уменьшилась, но незначительно. Квартирными арестантами стали 7697 человек. За первые три месяца 2022 года такая мера пресечения назначалась для 7789 человек. Такие данные опубликованы на официальном сайте ФСИН.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.


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По материалам: pnp.ru

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