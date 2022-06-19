Симоронская техника переименования бед в счастье

Вадим Карасев

Симоронские ритуалы отличаются своей простотой и легкостью в исполнении. Тем, кто хочет изменить жизнь к лучшему и оставаться позитивным, стоит попробовать действенную методику переименования проблем. Она поможет стать уверенней и преодолеть преграды на пути к счастью.

Любой ритуал, направленный на обретение счастья, в первую очередь завязан на личном мировоззрении. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что привлечь благополучные перемены удается тем, кто в них верит, а также не допускает мыслей о провале или проблемах. Техника Симорона также начинается с воспитания уверенности, которая программирует подсознание на неминуемый успех.

Как работает симоронская практика переименования

Многим известно выражение о том, что лодка поплывет так, как ее назовут. Это значит, что проблемы и невзгоды преследуют тех, кто их привлекает мысленно. Так, если человек хочет достичь новых успехов, но внутренне не уверен и постоянно думает о поражении, то ничего не выйдет.

Техника Симорона проста в исполнении, однако для того, чтобы перемены к лучшему ворвались в жизнь, нужно искренне верить. Переименование бед в счастье — увлекательная игра, завязанная на работе разума, подсознания, интеллекта и находчивости. Именно такое сочетание приведет к нужным результатам и сделает жизнь ярче.

Правила выполнения техники переименования

Любая беда перестанет быть страшной, если посмотреть на нее под другим углом. Специалисты в области биоэнергетики отмечают, что спокойная уверенность и осознание необходимости помогают преодолевать любые барьеры.

Выполнять симоронскую технику переименования можно в любое время года, днем и ночью, когда пасмурно или солнечно. Главное — позитивный настрой и уверенность. Они будут мотивировать и помогут справиться с любой проблемой.

1. Избавиться от одиночества и обрести свое счастье получится, если представить временную изоляцию от общения или любви не как трагедию, а как возможность услышать себя, выполнить то, что давно в планах, изменить имидж и найти свое место под солнцем. Техника переименования будет выглядеть так: «Я один хожу-брожу, себе места не нахожу. Вижу лавочку, сажусь, книгу открываю. Пока в чтение погружаюсь, вокруг меня люди появляются, мной интересуются, общие интересы находят. Я, читая, от одиночества себя избавляю».

2. Беды, связанные с финансовыми проблемами, также разрешимы. Прокручивая в руках монетку, приговаривают: «Деньги трачу бездумно — они испаряются, счастья не приносят. Я монетку в карман положу, сберегу, добавлю заработанное, и что нужно куплю». Положить монетку можно и в копилку, а перед каждой покупкой тщательно подумать: разумна ли трата. Не останавливаться на достигнутом поможет и любое объявление найма на работу. Его читают вслух, а затем говорят: «Работы всякой много, да я свою ищу. Дел не боюсь, активно тружусь». Такой заговор поможет найти хорошую должность и обрести финансовое благополучие.

3. Неприятности и неудачи тоже могут для кого-то стать бедой. Избавиться от невезения получится, если в каждой неприятной ситуации найти позитивную сторону. Так, попав под проливной дождь, говорят: «Весь до ниточки промок, что запланировано сделать не смог. Домой вернусь, чая напьюсь, отдохну, сил наберусь и с улыбкой за дела примусь».