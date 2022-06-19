Синоптик рассказал о погоде в Москве в конце июня

В Москве на предстоящей неделе прольется половина месячной нормы осадков. Таким образом, к выходным выполнена вся норма осадков за месяц, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам синоптика, в будни на предстоящей неделе в Центральной России будет дождливо, начало недели станет прохладным.

«Общее количество осадков за 5 рабочих дней составит 35-40 миллиметров или около половины всей месячной нормы, а значит, к концу недели будет исчерпан 100% лимит небесной влаги в июне», — отметил Тишковец.

К примеру, в понедельник, 20 июня, наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночные и утренние часы. Днем немного распогодится, а воздух прогреется до положенный для июня нормы — 18-23 градусов тепла. При этом предполагается, что вторник станет самым холодным днем.

В последнюю неделю июня, по словам эксперта, воздух в Москве прогреется до 30 градусов.

«В начале последующей недели (27-28 июня) в условиях малооблачной погоды воздух станет прогреваться до плюс 25-30 градусов, что на 6-7 градусов выше климатической нормы и даже теплее, чем положено на макушку лета», — подчеркнул Тишковец.

По его словам, потепление начнется к следующим выходным благодаря скандинавскому антициклону. В частности, в воскресенье утром температура будет не ниже 12-17 градусов, а в разгар дня достигнет 23-28 градусов.