Слухи про Halo Infinite: сюжетное DLC, новый режим Battle Royale, Forge
Сегодня, 18:10 Вадим Карасев
В сети появились слухи про Halo Infinite, которые опубликовал ютубер Sean W (специализируется на Halo). Сам он называет эту информацию «утечками», ссылаясь на сотрудников 343 Industries, которые сообщили ему эти данные.
Некоторые интересные моменты про будущее Halo Infinite из ролика Sean W:
Ведется работа над сюжетным DLC для Halo Infinite. Предполагаемая дата релиза — 2024 год, разработку возглавляет ветеран Halo Джозеф Стейтен.
Новый режим для Halo в жанре Королевской Битвы, который разрабатывается под кодовым именем Project Tatanka, появится осенью 2023 года, на старте будет иметь 2 карты OG (Halo 2, Halo 3). Режим будет на 60 игроков.
Режим Forge может появиться раньше, чем ранее обещали разработчики. Ранее планировалось, что в сентябре будет открытая бета-версия режима.
Watch this video on YouTube
По материалам: newxboxone