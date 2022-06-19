Слухи про Halo Infinite: сюжетное DLC, новый режим Battle Royale, Forge

Вадим Карасев





В сети появились слухи про Halo Infinite, которые опубликовал ютубер Sean W (специализируется на Halo). Сам он называет эту информацию «утечками», ссылаясь на сотрудников 343 Industries, которые сообщили ему эти данные.

Некоторые интересные моменты про будущее Halo Infinite из ролика Sean W:

Ведется работа над сюжетным DLC для Halo Infinite. Предполагаемая дата релиза — 2024 год, разработку возглавляет ветеран Halo Джозеф Стейтен.Новый режим для Halo в жанре Королевской Битвы, который разрабатывается под кодовым именем Project Tatanka, появится осенью 2023 года, на старте будет иметь 2 карты OG (Halo 2, Halo 3). Режим будет на 60 игроков.Режим Forge может появиться раньше, чем ранее обещали разработчики. Ранее планировалось, что в сентябре будет открытая бета-версия режима.Watch this video on YouTube