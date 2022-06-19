Starfield получит коллаборацию с энергетиками Rockstar

Вадим Карасев





Похоже, что готовится коллаборация между Starfield и Rockstar Energy. На данный момент она официально не анонсирована, но в сети уже появились изображения, которые опубликовал один из пользователей Reddit.

Ниже можно видеть изображение банки энергетического напитка Rockstar, который выполнен в стиле Starfield. Согласно описанию на банке, энергетик получит вкус «Галактической медовой дыни» (Galactic Honeydew Melon), ранее такой вкус не был представлен в линейке Rockstar Energy.





На одной из сторон банки видно, что покупатели энергетика Rockstar смогут получить некоторые бонусы в игре Starfield.