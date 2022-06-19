Светлана Бондарчук призналась, что смотрела интимное видео с мужем на глазах у всех
Сегодня, 07:00
Светская львица Светлана Бондарчук рассказала о курьезе на работе. Бывшая жена Бондурчака явно расцвела во втором браке с Сергеем Харченко. Модель отмечала, что в отношениях с известным режиссером она ощущала себя совсем по-другому. Так, звезда и ее нынешний муж стараются поддерживать страсть в паре, что иногда приводит к курьезам. Светлана Бондарчук более четырех лет вместе с Сергеем Харченко. Ведущая призналась, что в самом начале отношений их так влекло друг к другу, что они попали в неловкую ситуацию. Пара часто находилась на расстоянии, скучала и даже посылала недвусмысленные сообщения. Сергей отправил Светлане интимное видео, но не учел тот факт, что она находится на съемках. «Я еду по работе снимать одну очень известную певицу для журнала. В какой-то момент, когда со мной стоит моя героиня, ее гримеры, директор, и вдруг я вижу, что-то мне приходит, включаю… Супруг прислал интимное видео, которое посмотрела в присутствии других... И тут я не могу сообразить, что надо выключить. Это тупка», — краснеет Бондарчук.
Светлана Бондарчук - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Модель изначально предполагала, что бойфренд прислал безобидное видео. «В чем прикол, в начале непонятно, что будет происходить. Там нереально красивая эстетика порнографии, просто красоты неописуемой люди, которые делают конкретные вещи. Ощущение странное. Видишь, красивые люди… Я понимаю, пытаюсь выключить, это обыграть, что все нормально», — объясняет 53-летняя звезда. Светлана хоть и не стыдится этой истории, но все же усвоила урок. «Я поняла, что надо аккуратнее открывать свой телефон, когда кто-то рядом с тобой», — смеясь, отмечает блондинка во время YouTube-шоу «Про секс со Светой Бондарчук и Владиславом Лисовцом». Бондарчук не поделилась, что же было на том видео, отправленном Сергеем, но, похоже, оно ей понравилось. Ведущая вскользь добавила, что до сих пор хранит то сообщение от мужа.
По материалам: z-aya