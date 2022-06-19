Светлана Бондарчук призналась, что смотрела интимное видео с мужем на глазах у всех
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Светлана Бондарчук призналась, что смотрела интимное видео с мужем на глазах у всех

Светлана Бондарчук призналась, что смотрела интимное видео с мужем на глазах у всех
Светская львица Светлана Бондарчук рассказала о курьезе на работе. Бывшая жена Бондурчака явно расцвела во втором браке с Сергеем Харченко. Модель отмечала, что в отношениях с известным режиссером она ощущала себя совсем по-другому. Так, звезда и ее нынешний муж стараются поддерживать страсть в паре, что иногда приводит к курьезам. Светлана Бондарчук более четырех лет вместе с Сергеем Харченко. Ведущая призналась, что в самом начале отношений их так влекло друг к другу, что они попали в неловкую ситуацию. Пара часто находилась на расстоянии, скучала и даже посылала недвусмысленные сообщения. Сергей отправил Светлане интимное видео, но не учел тот факт, что она находится на съемках. «Я еду по работе снимать одну очень известную певицу для журнала. В какой-то момент, когда со мной стоит моя героиня, ее гримеры, директор, и вдруг я вижу, что-то мне приходит, включаю… Супруг прислал интимное видео, которое посмотрела в присутствии других... И тут я не могу сообразить, что надо выключить. Это тупка», — краснеет Бондарчук.
Светлана Бондарчук - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Модель изначально предполагала, что бойфренд прислал безобидное видео. «В чем прикол, в начале непонятно, что будет происходить. Там нереально красивая эстетика порнографии, просто красоты неописуемой люди, которые делают конкретные вещи. Ощущение странное. Видишь, красивые люди… Я понимаю, пытаюсь выключить, это обыграть, что все нормально», — объясняет 53-летняя звезда. Светлана хоть и не стыдится этой истории, но все же усвоила урок. «Я поняла, что надо аккуратнее открывать свой телефон, когда кто-то рядом с тобой», — смеясь, отмечает блондинка во время YouTube-шоу «Про секс со Светой Бондарчук и Владиславом Лисовцом». Бондарчук не поделилась, что же было на том видео, отправленном Сергеем, но, похоже, оно ей понравилось. Ведущая вскользь добавила, что до сих пор хранит то сообщение от мужа.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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