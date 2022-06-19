Turn 10 назвала разрешение и FPS в новой Forza Motorsport на Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Forza Motorsport нового поколения получила недавно релизное окно — игру планируют выпустить весной 2023 года, пока точную дату не называют. Однако, студия Turn 10 на официальном сайте поделилась техническими характеристиками новой Forza Motorsport, которые планируют достичь на Xbox Series X и Xbox Series S:

Forza Motorsport работает в разрешении 4K 60 FPS на Xbox Series X и в разрешении 1080p 60 FPS на Xbox Series S.

Похоже, что у игры будет только один режим работы, про поддержку 120 FPS никакой информации нет.

Напомним, что ранее студия Turn 10 подтвердила наличие трассировки лучей на всей трассе в Forza Motorsport. При этом, нигде не отмечается, что трассировка лучей будет доступна только на Xbox Series X, похоже, что ее планируют реализовать и на младшей консоли.

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