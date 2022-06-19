У мужа Глюкозы суд арестовал имущество

У супруга певицы Глюкозы возникли финансовые проблемы. Только накануне, 16 июня, певица Глюкоза вместе с мужем праздновали годовщину свадьбы и радовали поклонников романтичными кадрами, а сегодня выяснилось, что у звездной пары все складывается не столь уж гладко. Два года назад нефтяная компания «Руспетро», которую возглавлял Александр Чистяков, стала банкротом, задолжав банку внушительную сумму в 11 миллиардов рублей. Чтобы решить эту сложную ситуацию, в фирму прислали конкурсного управляющего, поставив ему задачу найти необходимые средства для погашения долга. Он рьяно взялся за дело и выяснил, что топ-менеджерам начислялись необоснованно высокие зарплаты и премии, которые теперь от них потребовали вернуть. Попал в поле зрения проверяющего и Чистяков: с него намерены взыскать немалые деньги в размере 62,6 миллиона рублей, полученные им, предположительно, с 2016-го по 2019-й годы.На мужа Глюкозы подали в суд с требованием арестовать его имущество и финансовые активы на указанную сумму, и служители Фемиды удовлетворили притязания кредиторов. В ходе разбирательств Чистякову удалось отстоять свои накопления, поэтому пока арест наложен лишь на его собственность. Однако, чем закончится эта история, пока сложно сказать – бизнесмену предстоят долгие судебные баталии, ближайшая из которых запланирована на 20 июня, пишет «КП». Стоит отметить, что Чистякову не привыкать судиться. Так, в прошлом году он вместе с женой оказался втянут в разбирательства из-за провала в прокате мультфильма «Савва». На картину потратили миллиард рублей, но она не оправдала затраченных средств. Между тем супруги вместе с компаньоном получили на раскрутку 50 миллионов рублей, но деньги за рекламную компанию в полном объеме не заплатили и вернули долг в 26 миллионов рублей лишь после судебного постановления.