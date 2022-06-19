У вдовы Караченцова нашли опухоль
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У вдовы Караченцова нашли опухоль

У вдовы Караченцова нашли опухоль
Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина оказалась на операционном столе у того же хирурга, что и ее знаменитый муж. Вдова Николая Караченцова недавно перенесла серьезную операцию. Людмила Поргина попала к тому же хирургу, который в свое время спасал знаменитого актера. «Я ему сказала: «Вы спасли моего мужа. Спасите теперь и Людочку». Я перед операцией даже не переживала, потому что прекрасно знала и доктора, и весь коллектив больницы»,  — поделилась пережитым актриса. 73-летняя актриса массовки «Ленкома» весьма трепетно относится к своему здоровью и регулярно проходит полное обследование. На этот раз при осмотре у нее обнаружили опухоль, которая потребовала оперативного вмешательства.
«У меня во время эндоскопии нашли в двенадцатиперстной кишке опухоль. К счастью, это оказалась доброкачественная аденома. Она "села" на желчевыводящие пути. Ее надо было срочно вырезать, потому что иначе желчевыводящие пути меня могли "придавить"»,   — рассказала Поргина. Сейчас она уже восстанавливается, выполняя все предписания врачей и соблюдая диету. Хотя полная реабилитация — процесс не быстрый. Но уже через несколько дней после операции Поргина вернулась к работе в родном театре. «Как вы знаете, теперь я выхожу на сцену «Ленкома» в массовке – так директор театра решил. Я езжу все время на такси или меня сын забирает», — пояснила вдова Караченцова в беседе с порталом ProZvezd.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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