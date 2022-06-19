В Еврокомиссии назвали обстоятельства для отзыва у Украины статуса кандидата в ЕС
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В Еврокомиссии назвали обстоятельства для отзыва у Украины статуса кандидата в ЕС

В Еврокомиссии назвали обстоятельства для отзыва у Украины статуса кандидата в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) назвала ряд условий, неисполнение которых может привести к лишению Украины статуса кандидата на вступления в Евросоюз. Об этом сообщается на сайте ЕК.

В пятницу, 17 июня, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине официальный статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Данный шаг Еврокомиссии носит рекомендательный характер. Окончательное решение о предоставлении Киеву кандидатского статуса будут принимать главы государств и правительств стран ЕС на саммите в Брюсселе, намеченном на 23—24 июня.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ЕК, на Украине необходимо провести судебную реформу, а также принять законы, которые будут препятствовать коррупции, олигархии и отмыванию денег. Помимо этого, в стране нужно изменить законодательство о национальных меньшинствах и согласовать закон о СМИ с директивой Евросоюза об аудиовизуальных медиауслугах. 

В ЕК подчеркнули, что процесс присоединения к Евросоюзу по-прежнему основывается на определенных установленных критериях и условиях.

«Это позволяет любой стране, участвующей в процессе, прогрессировать, основываясь на собственных достижениях. В то же время это означает, что статус кандидата в ЕС может быть отменен, если основные условия не будут выполняться», — отмечается в заявлении.

Также сообщается, что ЕС будет следить за прогрессом Украины в выполнении этих условий и отчитается об этом вместе с подробной оценкой к концу 2022 года. 

Как ранее заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на полях Петербургского международного экономического форума, Украина на сегодня не отвечает ни одному условию, для того чтобы стать страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. 

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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