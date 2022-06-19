Валерия рассказала из-за, чего ссорится с мужем
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Валерия рассказала из-за, чего ссорится с мужем

Валерия рассказала из-за, чего ссорится с мужем
Певица Валерия призналась, что ее брак не идеален. Артистка и Иосиф Пригожин вместе уже много лет. Со стороны супруги кажутся идеальной парой, но, конечно, у них случаются и конфликты, и недопонимания. Певица Валерия долго искала личное счастье. Ее первый брак обернулся настоящей драмой, ведь продюсер Александр Шульгин жестоко избивал звезду. В итоге артистка была вознаграждена за страдания: ей на пути встретился любящий мужчина. Иосиф Пригожин окружил жену заботой, заставив ее забыть о прежних проблемах. Со стороны Валерия и Пригожин выглядят как абсолютно счастливые люди. Однако и у них случаются ссоры. «Мне кажется, глядя на нас, понятно, что мы можем ругаться. Если Иосиф повышает на меня голос, чего бы и мне не повышать? Я что, буду стоять в сторонке что ли?» — подчеркнула певица «Пятому каналу».
Чаще всего конфликты происходят на фоне мелких повседневных проблем. Иногда, конечно, появляются и более серьезные причины для споров. Так, недавно Валерия намекнула, что готова сократить рабочую активность, чтобы больше времени проводить с детьми и маленькой внучкой. Вот только Пригожин с решением избранницы не согласен. «Валерия с четырех лет в музыке. Она этой профессии посвятила всю свою жизнь», — поделился своей позицией продюсер. Так или иначе, пока Валерия продолжает вовсю работать. Певица снимается в телевизионных шоу и записывает новые хиты. Поклонники уверены, что артистке еще есть, чем их удивить, поэтому и о завершении карьеры говорить рано.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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