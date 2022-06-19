Володин поблагодарил медиков за верность призванию и профессионализм

Очень важен благородный труд врачей, медсестер, всех, кто заботится о здоровье людей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении медицинских работников с профессиональным праздником, опубликованном на сайте палаты.

День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня. Праздник был установлен указом Прези­диума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1965 года. Всего в России работают более двух миллионов медицинских работников, в том числе порядка 600 тысяч врачей.





«Благородный труд врачей, медсестер, всех, кто заботится о здоровье людей, очень важен. Спасибо медицинским работникам за верность призванию, профессионализм и ответственное отношение к делу, за спасенные жизни», — отметил Володин в своем поздравлении.

Он также пожелал медикам счастья, успехов и «всего самого доброго».