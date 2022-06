Xbox получил награду Daytime Emmy Award за Power On: The Story of Xbox

Вадим Карасев





В прошлом году команда Xbox праздновала 20-летие. К столь знаменательной дате был выпущен 6-серийный документальный фильм про Xbox — Power On: The Story of Xbox. Сегодня было объявлено, что он удостоен наград на Daytime Emmy Award.

Daytime Emmy Award — это награда, вручаемая Нью-Йоркской Национальной Академией Телевизионных Искусств и Наук и Лос-Анджелесской Академией Телевизионных Искусств и Наук. Фильм Power On: The Story of Xbox был заявлен в двух номинациях: «Outstanding arts and popular culture program» и «Outstanding single camera editing».

В номинации «Outstanding single camera editing» («Выдающийся монтаж с одной камеры») документальный фильм Power On: The Story of Xbox стал победителем.

Напомним, что 6-сериный фильм Power On: The Story of Xbox можно посмотреть бесплатно на Youtube, у него есть русские субтитры.