Законы, вступающие в силу с 20 июня

Федеральная служба судебных приставов может принимать в автоматическом режиме (без участия должностного лица) решения по вопросам возбуждения или отказа в возбуждении исполнительного производства, взыскания исполнительского сбора, установления и отмены установленных для должника ограничений, запретов, снятия арестов и др. Такой режим будет применяться только для безусловных решений, не требующих личного участия судебного пристава-исполнителя.

Для осуществления взаимодействия со сторонами исполнительного производства в электронном виде, а также недопущения ошибочной идентификации граждан, в заявлении о вынесении судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе должен быть указан один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта и др.) ответчика.

Отдельные положения Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В исполнительном листе будет указываться дата и место рождения взыскателя-физлица, а также один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта, серия и номер водительского удостоверения).

Если должник или взыскатель публично-правовое образование, то в исполнительном листе указывается ИНН органа, уполномоченного выступать в исполнительном производстве.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2022 года № 887 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2008 г. № 579»