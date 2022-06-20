100 лет назад на этом острове посреди моря забыли 100 человек и вернулись туда спустя 7 лет
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100 лет назад на этом острове посреди моря забыли 100 человек и вернулись туда спустя 7 лет

100 лет назад на этом острове посреди моря забыли 100 человек и вернулись туда спустя 7 лет

Более века назад на небольшой территории, расположенной в океане была забыта сотня человек. О населении острова вспомнили лишь спустя семь лет. За ними было отправлено морское судно – власти стремились узнать, как же сейчас живут колонисты.

Этот остров был найдет триста лет тому назад. Небольшая сухопутная территория получила название Клипертон. Остров ушел во владение Мексики.

В начале девятнадцатого века здесь возвели маяк, а также заселили остров людьми, которые занимались добычей ценных ископаемых. Также были назначены командир и смотритель. На тот момент общее количество человек, проживавших на острове достигало всего лишь сотни человек.

Остров считался не лучшим в плане сельскохозяйственных культур, а также не являлся лучшим местом для рыбной ловли, недалеко от берегов плавали крупные акулы.

Припасов, которыми располагали жители, хватило бы максимум на один сезон. Позже остров подвергся шторму, который уничтожил все огороды. Некоторые люди пытались выбраться с острова на самодельном плоту, и никто не знает, смогли ли они высадиться на большой земле. Остальные же остались жить на островке.

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По материалам: MirFactov

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