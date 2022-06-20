15 детских костюмов, которые доведут до безудержного хохота и сделают любого ребёнка звездой утренника
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15 детских костюмов, которые доведут до безудержного хохота и сделают любого ребёнка звездой утренника

15 детских костюмов, которые доведут до безудержного хохота и сделают любого ребёнка звездой утренника

Каждый взрослый помнит, в каком костюме он был на своём первом утреннике или любом другом детском празднике. Некоторые скажут, что сегодня таких забавных костюмов для детей уже не найти. Но это утверждение опрометчиво. Современным детям также есть чем похвастаться! А некоторые наряды настолько забавные и смешные, что их обладатели сразу же приковывают всеобщее внимание.

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Приуныл

Дети быстро учатся у взрослых, поэтому неудивительно, что они также умеют изобретать различные крутые штуки. Здесь вы можете посмотреть на малышей, проявивших чудеса логики и смекалки.

# Актуальные новости
По материалам: twizz

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