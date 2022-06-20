15 детских костюмов, которые доведут до безудержного хохота и сделают любого ребёнка звездой утренника

Каждый взрослый помнит, в каком костюме он был на своём первом утреннике или любом другом детском празднике. Некоторые скажут, что сегодня таких забавных костюмов для детей уже не найти. Но это утверждение опрометчиво. Современным детям также есть чем похвастаться! А некоторые наряды настолько забавные и смешные, что их обладатели сразу же приковывают всеобщее внимание.

Разве вас не очаровала эта милая «старушка»?

Детский день костюмов ко дню строителя в Якутии

Зарплатама нет, работама нет!

Чёт Джамшут с Равшана в шоке.

Серьёзный Росомаха

Маленький Ганнибал

Мой босс сшил костюм Доктора Стрэнджа для своего сына

Осторожно, взлетаем

Если у вас завалялось дома несколько пластиковых бутылок, то считайте, что костюм на праздник готов

Неподражаемый розовый фламинго

Всё выдержано в азиатском стиле

Да это же Фрида Кало!

Девочка сказала, что хочет быть трансформером. Папа сделал ей такой костюм

Почти уверен, что папа задушен подушкой. Сегодня ночью.

Она такая заземлённая.

Выражение презрения на её лице бесценно.

Этот ребёнок не очень радуется своему костюму

Ваш ребёнок знает, кто такой Пеннивайз?

Она знает это только по обложке книги, которая стоит у нас на полке. На самом деле её зовут Пенни, и все началось с того, что братья некоторое время дразнили её, называя Пеннивайз.

Знакомая парочка. Узнали?

Бабушка связала

Как заставить ходить ребенка в шапке.

Приуныл

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