15 рисунков из проекта «ДА, НО», который показывает, какие неочевидные моменты прячутся за обычными вещами
Как у любой монеты есть две стороны, так и у многих жизненных явлений есть неочевидные детали, которые так сразу не видны. Именно этому посвящён проект художника Gudim, который называется «YES, BUT» («ДА, НО»). В нём художник показывает, какие противоречивые моменты скрываются за привычными ситуациями, которые знакомы многим.
Метро
Завтрак в постель
Любовь к природе
Тату
Когда делаешь татуировку, гордясь, что ты веган, не очень приятно потом узнать, что при производстве чернил пострадали животные. Однако комментаторы отметили, что сейчас существует множество веганских чернил, главное — узнать у мастера, какие именно он использует.
Безопасность
Игнор
Согласитесь, так раздражает, когда звонишь в какое-то учреждение, и тебя ставят на ожидание в несколько минут с той самой типичной музыкой. Но это не останавливает от того, чтобы иметь кучу непрочитанных входящих.
Тренажёр для гребца
Диск с любимой музыкой
Козырёк
Ожидание и реальность
Надпись на футболке гласит: «Бог велик». Но художник поясняет, что рисунок о том, что у игрока не было причин показывать сообщение на внутренней футболке, так как он не забил гол. Так что сам посыл и текст не играют никакой роли, но люди могут поискать и другие смыслы.
Громкая музыка
Москитная сетка
Красивый пирог
Калорийность
Смотришь на упаковку печенья, а в них всего 160 калорий! Правда только потом замечаешь, что не во всей пачке, а всего в трёх штучках…
Зазывала
А вот ещё один любопытный проект, в котором с помощью иллюстраций объясняют, как отличить вещи, которые очень легко перепутать.