15 рисунков из проекта «ДА, НО», который показывает, какие неочевидные моменты прячутся за обычными вещами

Как у любой монеты есть две стороны, так и у многих жизненных явлений есть неочевидные детали, которые так сразу не видны. Именно этому посвящён проект художника Gudim, который называется «YES, BUT» («ДА, НО»). В нём художник показывает, какие противоречивые моменты скрываются за привычными ситуациями, которые знакомы многим.

Метро

Завтрак в постель

Любовь к природе

Тату

Когда делаешь татуировку, гордясь, что ты веган, не очень приятно потом узнать, что при производстве чернил пострадали животные. Однако комментаторы отметили, что сейчас существует множество веганских чернил, главное — узнать у мастера, какие именно он использует.

Безопасность

Игнор

Согласитесь, так раздражает, когда звонишь в какое-то учреждение, и тебя ставят на ожидание в несколько минут с той самой типичной музыкой. Но это не останавливает от того, чтобы иметь кучу непрочитанных входящих.

Тренажёр для гребца

Диск с любимой музыкой

Козырёк

Ожидание и реальность

Надпись на футболке гласит: «Бог велик». Но художник поясняет, что рисунок о том, что у игрока не было причин показывать сообщение на внутренней футболке, так как он не забил гол. Так что сам посыл и текст не играют никакой роли, но люди могут поискать и другие смыслы.

Громкая музыка

Москитная сетка

Красивый пирог

Калорийность

Смотришь на упаковку печенья, а в них всего 160 калорий! Правда только потом замечаешь, что не во всей пачке, а всего в трёх штучках…

Зазывала

А вот ещё один любопытный проект, в котором с помощью иллюстраций объясняют, как отличить вещи, которые очень легко перепутать.