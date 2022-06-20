15 великолепных нарядов, самостоятельно сшитых людьми, у которых руки без сомнения растут из плеч
Предание гласит, что каждый человек талантлив от природы, только нужно понять, какой у тебя талан ,и конечно же, развивать его как только можешь. Сегодня мы хотим показать вам людей, чьи лапищи стали невероятно мощны на поприще швейного дела. Кто-то из этих людей только в начале своего творческого пути, а кто-то достиг такого невероятного уровня мастерства, что остаётся только подобрать свои челюсти с пола и склонить головы в восхищении!
Я сшила придворное платье 1670-х годов из трех частей!
Сделала джинсовую жилеточку для коти из своих старых джинсов
Отрадно видеть, что люди шьют не только для себя или, например, кукол, но и не забывают хвостатых!
Я сшила эти костюмы для себя и моей подруге
Сделала эту красоту из винтажной простыни!
Любой может сшить красивую одежду
Это мой первый швейный проект!
Самостоятельно скроенное платье
Остаётся только по-доброму позавидовать людям, чьи руки растут из плеч (а не как у автора, например :))
Я сшила костюм ходулиста!
Пиджак из старых Levi’s
Всегда хотел настоящий канадский пиджак!
Костюм Алой Ведьмы!
Я сделала корсет, вдохновившись 18 веком
Моя сумка-кролик, сшитая своими руками!
Не только ценный мех, как вы понимаете. Ценный искусственный мех, разумеется!
Я сшила пару блокнотных (книжных) обложек формата А5
Кто же знал, что винтажные шёлковые галстуки могут быть такими забавными?
Костюм Сансы Старк, сшитый вручную
Я потратила 3 года на ручное шитьё и вышивку этого костюма! Это платье потрясающее!
Купальник викторианской эпохи, сшитый для местного фестиваля
Я сама сшила себе свадебное платье!
А вот эти девушки нашли свои платья в магазинах, доказав, что самый главный наряд может быть красивым и недорогим одновременно!