16 жизненных ситуаций, когда ожидания и реальность разошлись, как в море корабли

Иногда жизнь любит над нами подшучивать. Куда же без этого? Можно с уверенностью сказать, что почти каждый человек на свете сталкивался с ситуацией, когда какая-то покупка или услуга не соответствовала заявленным ожиданиям. Например, парикмахер сделал не ту причёску, интернет-магазин прислал платье совсем другого цвета, а в ресторане подали блюдо, на которое без слёз взглянуть нельзя. Относиться к таким оплошностям можно по-разному. Главное, не принимать их слишком близко к сердцу и в будущем искать действительно надёжных поставщиков и специалистов.

У производителей почти получилось повторить

То, что я попросила и то, что я получила

Пожалуйста, скажите мне, что это моющаяся ручка.

Купила игрушку Гарфилда. Она пришла в вакуумной упаковке в таком виде

Маска, которую я заказал (слева) и маска, которую я получил (справа)

Мой друг заказал бамбук онлайн, сегодня он прибыл во всей своей красе

Ждал этот бассейн месяц. Пёс не впечатлён

Попытка воссоздать красивое фото

Динозавр кричит, чтобы его избавили от страданий.

После шестимесячного ожидания я получил это

А вы пробовали положить на неё виноград?

В мороженом оказалось в разы меньше карамели, чем обещал продавец

Купил маску на eBay

Справа лишённый сна, пьяный Волан-де-Морт.

Здесь вы можете посмотреть на счастливчиков, которые сумели приручить удачу. Они получили то, что хотели, и даже взяли немножко больше.