19 работ художника, который находит смешные фото котов в интернете и превращает их в забавные карикатуры

Вы знали, что котики могут вдохновлять на творчество? Ведь их обаяние и шарм мало кого способны оставить равнодушным. Такого же мнения придерживается и художник-любитель, который под ником dailypurr выкладывает в Инстаграм* рисунки карикатурных котов. В качестве образцов парень использует смешные фото и видео с участием пушистых беспредельщиков, добавляет немного креатива, фантазии и вуаля! Шедевры готовы!

Перед вами любительские и даже немного корявые рисунки забавных котиков. Несмотря на свою простоту, выглядят они весьма мило. С этим согласны многочисленные подписчики художника, которые оставляют под его работами уйму лайков и восторженных комментариев.

Кот с пышными формами

Замаскировался

Художника, рисующего примитивных котов, зовут Айнарс Олутниекс. В обычной жизни парень работает в сфере дизайна. Свой аккаунт в сети он начал вести совершенно случайно. Как признаётся художник, ему хотелось рисовать что-то максимально простое, не требующее особых усилий.

Кот Сальвадора Дали

Хьюстон, у нас проблемы

Ты что-то хочешь возразить мне, человек?

Заказчик доволен

Вдохновение для своих работ Айнарс, как правило, черпает из интернета. Однако некоторых котов ему присылают сами подписчики.

Релакс-процедуры

Не подсматривай!

Ты меня расстроил, человек. Нет тебе прощения

Поехали!

Что уставился? Неси еду

Мистер Мяулимпия

Мастер маскировки

Рисунки Айнарса Олутниекса заметили многие популярные международные юмористические порталы. Теперь о его рисунках знает огромное количество людей. От Токио до Лос-Анджелеса. Подписчики с нетерпением ждут выхода новых работ художника.

Что это за чудовище?

Высокопоставленная личность едет на прогулку

Это не я подрал обои! Клянусь!

Вечеринка мечты

Щас спою!

Отличная растяжка

Здесь вы можете посмотреть на забавных котиков, которых застали во время чихания. Нужно отдать должное хозяевам, ведь запечатлеть питомцев в такой момент — та ещё задача! Но они справились с ней превосходно.

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