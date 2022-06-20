20 фото о том, что бывает, когда дети остаются наедине с домашними животными

Если у вас в детстве была собака или кошка, вы наверняка не оставляли их в покое ни на минуту. Сегодня мы собрали подборку о невероятном терпении и понимании домашними питомцами наших детей. Животные не просто позволяют с собой играть, но и иногда, прямо скажем, издеваться. Откуда у них столько терпения - непонятно.

1. "Не стоило оставлять кошку наедине с детьми"

2. "Моя младшая сестра почему-то решила , что собаке просто необходимо нижнее белье"

3. "Так моя дочь сегодня гуляла с котом"

4. "Купил своему 5-летнему сыну лего. Он построил кота"

5. Дети без труда создали новый вид разноцветных далматинцев

6. "Это не я! Это все моя собака!"

7. "Похоже, что детям еще рано было заводить собаку"

8. "Мало того, что кот сидит на качелях, так он еще и на поводке. Это, наверное, самый терпеливый кот на свете!"

9. "Когда ваш ребенок и собака сидят с другой комнате около часа, вам следует заподозрить что-то не хорошее"

10. "У моей собаки ни минуты покоя!"

11. "Моя дочь смотрит слишком много мультиков про единорога"

12. "Наша собака уже не может дождаться, когда дети наконец пойдут в школу"

13. Вот что будет, если вы оставите свою племянницу и свою собаку наедине друг с другом

14. Дети и самая терпеливая собака

15. Всепонимающая собака и самый счастливый ребенок на земле

16. "Моя дочь очень жестоко играет с нашей кошкой"

17. Самый любимый нос на свете

18. Ваш ребенок не смог найти бумагу для рисования? При наличии собаки для него это точно не проблема

19. Выражение мордочки кота говорит обо всем

20. "Похоже, что наши кошки скоро будут думать, что дети - это тоже коты"

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