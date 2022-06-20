20 фото о том, что бывает, когда дети остаются наедине с домашними животными
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

20 фото о том, что бывает, когда дети остаются наедине с домашними животными

20 фото о том, что бывает, когда дети остаются наедине с домашними животными

Если у вас в детстве была собака или кошка, вы наверняка не оставляли их в покое ни на минуту. Сегодня мы собрали подборку о невероятном терпении и понимании домашними питомцами наших детей. Животные не просто позволяют с собой играть, но и иногда, прямо скажем, издеваться. Откуда у них столько терпения - непонятно.

1. "Не стоило оставлять кошку наедине с детьми"

2. "Моя младшая сестра почему-то решила , что собаке просто необходимо нижнее белье"

3. "Так моя дочь сегодня гуляла с котом"

4. "Купил своему 5-летнему сыну лего. Он построил кота"

5. Дети без труда создали новый вид разноцветных далматинцев

6. "Это не я! Это все моя собака!"

7. "Похоже, что детям еще рано было заводить собаку"

8. "Мало того, что кот сидит на качелях, так он еще и на поводке. Это, наверное, самый терпеливый кот на свете!"

9. "Когда ваш ребенок и собака сидят с другой комнате около часа, вам следует заподозрить что-то не хорошее"

10. "У моей собаки ни минуты покоя!"

11. "Моя дочь смотрит слишком много мультиков про единорога"

12. "Наша собака уже не может дождаться, когда дети наконец пойдут в школу"

13. Вот что будет, если вы оставите свою племянницу и свою собаку наедине друг с другом

14. Дети и самая терпеливая собака

15. Всепонимающая собака и самый счастливый ребенок на земле

16. "Моя дочь очень жестоко играет с нашей кошкой"

17. Самый любимый нос на свете

18. Ваш ребенок не смог найти бумагу для рисования? При наличии собаки для него это точно не проблема

19. Выражение мордочки кота говорит обо всем

20. "Похоже, что наши кошки скоро будут думать, что дети - это тоже коты"

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

Екатерина Горина не прекращает войну с Бухынбалтэ и Барзиковым
Екатерина Горина не прекращает войну с Бухынбалтэ и Барзиковым
Игрок использовал Nintendo Power Glove в качестве контроллера Xbox Series S
Игрок использовал Nintendo Power Glove в качестве контроллера Xbox
В Иркутской области за месяц сократили 4,5 тысячи коек для лечения COVID-19
В Иркутской области за месяц сократили 4,5 тысячи коек для лечения
Лучшие шутки и мемы из Сети - 20.06.2022 (16 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 20.06.2022 (16 фото)
В Польше сочли вопрос предоставления Украине статуса кандидата в ЕС предрешенным
В Польше сочли вопрос предоставления Украине статуса кандидата в ЕС
Александр Васильев рассказал, когда «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала
Александр Васильев рассказал, когда «Модный приговор» вернется в эфир
20 фото о том, что бывает, когда дети остаются наедине с домашними животными
20 фото о том, что бывает, когда дети остаются наедине с домашними
Возвращение уехавших из России IT-специалистов объяснили
Возвращение уехавших из России IT-специалистов объяснили
15 великолепных нарядов, самостоятельно сшитых людьми, у которых руки без сомнения растут из плеч
15 великолепных нарядов, самостоятельно сшитых людьми, у которых руки
Сын Владимира Жириновского рассказал о смене фамилии
Сын Владимира Жириновского рассказал о смене фамилии
Ксения Собчак взяла 5-летнего сына на венчание подруги
Ксения Собчак взяла 5-летнего сына на венчание подруги
Американский разведчик рассказал о судьбе западного вооружения на Украине
Американский разведчик рассказал о судьбе западного вооружения на

Топ на сегодня

Дмитрий Шепелев запечатлел прогулку с сыном Платоном от Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев запечатлел прогулку с сыном Платоном от Жанны Фриске
Астролог Лариса Андерсен предсказала, что ждет рыб в понедельник
Астролог Лариса Андерсен предсказала, что ждет рыб в понедельник
Роза Сябитова убила мужа, уверена свекровь
Роза Сябитова убила мужа, уверена свекровь
Мерьем Узерли — биография и личная жизнь, национальность, родители, дети, муж, фото
Мерьем Узерли — биография и личная жизнь, национальность, родители,
Балыкин рассказал, когда у него с Захаровой появятся дети
Балыкин рассказал, когда у него с Захаровой появятся дети

Еще по теме

Собака помогает детям привить любовь к книгам
Если собака нападает на человека, как себя вести
Житель Детройта застрелил женщину, пытаясь спасти ее от злой собаки
Умерла последняя собака-спасатель, работавшая 11 сентября 2001 года