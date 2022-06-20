20 июня в Иркутске сайты трех вузов перестали работать из-за DDoS-атак

20 июня сайты сразу нескольких иркутских вузов подверглись DDoS-атакам. Это способ заблокировать работу сайта путем подачи большого количества запросов, превышающих пропускную способность сети. С утра не работали веб-сайты ИГУ, БГУ, портал ИрГУПСа не открывается со вчерашнего дня. С сегодняшнего дня в вузах начались приемные кампании абитуриентов.

В мае массированным атакам подвергся сайт администрации Иркутска. Первые атаки на сайт начались в марте.