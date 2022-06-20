26-летний иркутянин до смерти избил незнакомого парня у дома на улице Лыткина

Следственный комитет предъявил обвинение 26-летнему иркутянину в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, ночью 15 июня мужчина со своей знакомой ждал такси в районе дома № 82/3 по улице Лыткина в Иркутске. Там же находились двое незнакомых им парней, с которыми возникла словесная перепалка.

Во время конфликта мужчина нанес оппонентам несколько ударов в область головы, от чего те упали на асфальт. Увидев, что один молодой человек находится без сознания, они все вместе довезли его на такси до больницы, где он скончался.

Подозреваемого в преступлении задержали сотрудники полиции. На допросе в СК он во всем признался следователям и раскаялся в содеянном. Суд заключил его под стражу.