Александр Васильев рассказал, когда «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала
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Александр Васильев рассказал, когда «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала

Александр Васильев рассказал, когда «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала

Уже больше четырех месяцев «Модный приговор» не выходит в эфир. Все развлекательные передачи заменили на информационные программы и политические ток-шоу. Теперь же появился шанс, что выпуски вернутся.


63-летний Александр Васильев рассказал, что зрители смогут увидеть «Модный приговор» не раньше начала осени. Летом шоу не будет транслироваться на Первом канале. «В планах возобновить выпуск программы с сентября 2022 года», — сказал Васильев.

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Но даже без съемочных хлопот у Васильева хватает работы. Так, он занимается выпуском книг, готовит выставки и другие проекты, связанные с модой. «Вчера Эвелина Хромченко, моя любимая коллега, опубликовала статью о моей квартире в Зеленоградске. Завтра, например, моя лекция в Доме актера в Москве на Арбате. А послезавтра — мое выступление в Нижнем Новгороде. Мое кредо — история моды и благородное просветительство, в котором нуждается Россия во все периоды истории страны! Всем приятного лета и до встречи на экране», — сказал Васильев.

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit

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