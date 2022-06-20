Алена Водонаева рассказала, как обходятся с русскими в Италии
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Алена Водонаева рассказала, как обходятся с русскими в Италии

Алена Водонаева рассказала, как обходятся с русскими в Италии
39-летняя ведущая Алена Водонаева рассказала о своем путешествии за границу.   Бывшая участница «Дома-2» побывала на свадьбе подруги в Италии. Журналистка получила массу комплиментов от поклонников, а также немало вопросов о том, как прошло ее путешествие. Многих интересовало, трудно ли Водонаевой было проходить таможенный контроль, а также, как итальянцы относятся к россиянам после начала спецоперации. Телеведущая заверила, что проблем в общении не возникло, но некоторые сложности всё-таки есть. «Про отношение к русским в Италии. Всё ровно. Всё отлично. Из неудобств — платишь везде только кэшем и «кривой» перелет. На таможне тоже никакой дискриминации и косых взглядов. Всё вежливо и спокойно: ⁃ Цель визита? ⁃ Свадьба подруги. ⁃ Очки снимите. Ок, штамп, проходите. Всё! Так что путешествия продолжаются, господа», — сообщила Алена.
Многие фолловеры журналистки подтвердили ее слова. «Я сама сейчас в Неаполе, отношение отличное к русским», «Тоже месяц назад была в Европе. Всем пофиг, нет никакого отношения к русским», «Живу в Италии давно, вообще никаких изменений», — заверили пользователи. Водонаева рассказала, что теперь мечтает побывать в Стамбуле. Она хочет свозить сына Богдана на море и как вариант рассматривает Турцию. «Мы никогда туда вдвоем не летали с сыном. Я была там два раза — в 2005-2006 годах, а Богдан только с папой несколько раз. Хочу посмотреть, что за отдых», — призналась автор книги «Голая».  Пока Алена отдыхает в Италии, 11-летний Богдан находится у отца, бизнесмена Алексея Малакеева. Водонаева общается с сыном по видеосвязи. Недавняя беседа со школьником повергла ее в шок. Мальчик предстал с новой прической – практически лысым. Журналистка разозлилась на бывшего мужа, который позволил Богдану сделать такую стрижку.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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