Анастасию Стежко развелась с мужем-дипломатом

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки», актриса Анастасия Стежко через 2 года семейной жизни рассталась с мужем по его инициативе. Два года просуществовал брак актрисы и дипломата Дмитрия Старостина. О распаде семьи широкой публике сообщила сама Анастасия Стежко, подчеркнув, что им с Дмитрием удалось сохранить хорошие отношения ради общей дочери.Сегодня актриса не позволяет себе негативно высказываться о бывшем супруге, а причиной их развода называет несовпадением взглядов на жизнь. «Сейчас у нас прекрасные отношения, мы родители нашей девочки, каждый день на связи. Но было несовпадение профессиональных интересов. Я поняла, что не могу находиться нигде, кроме России, не представляю себе жизни в другой стране. И как актриса полноценно могу реализовываться только здесь. Но инициатива развода была не моя. Дима решил, что так будет лучше, я приняла его точку зрения. Важно, что мы смогли достичь взаимопонимания, позволяющего без конфликтов и обид взаимодействовать, воспитывать нашу дочь. Стеша видит нашу любовь к ней и желание сделать ее счастливой», — заверила 32-летняя Анастасия.Пара делала все, чтобы сохранить брак, но проблемы в семье казались непреодолимыми. «Безусловно, и мы с Димой разные, но были вещи, которые притягивали. Интересна как раз эта инаковость другого человека — в том случае, если мы способны ее принять. Мы оба изначально это понимали, но надеялись, что можем преодолеть различия во взглядах, мировоззрении. На тот момент не получилось», — отметила Стежко. Несмотря ни на что, звезда сериала «Полицейский с Рублевки» смогла взять себя в руки и начать жизнь заново. «Я смогла направить свою энергию в обучение, получение новых знаний. Сейчас уже началась специализация конкретно по моему направлению гештальт-терапии. Мне кажется, за это время я стала мягче, спокойнее, начала лучше понимать других людей, научилась их слушать. Очень важно дать человеку понять, что он услышан, — в этом и проявляется эмпатия», — призналась артистка в интервью WomanHit.