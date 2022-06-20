Avalanche Studios открыли новый офис для работы над Contraband
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Avalanche Studios открыли новый офис для работы над Contraband

Avalanche Studios открыли новый офис для работы над Contraband


На прошедшей неделю назад конференции Xbox & Bethesda Showcase многие игроки ждали демонстрацию Contraband от Avalanche Studios. Проект не показали, и о нем давно нет никакой информации. Тем не менее, разработка идет активно, и Avalanche Studios расширяется.

В LinkedIn сегодня Ларри Пейси из студии Avalanche объявил, что команда открыла новый офис для студии:

Сегодня мы провели церемонию перерезания ленточки в нашем новом офисе студии в Нью-Йорке. Команда AAA, работающая над Contraband в партнерстве с Xbox Game Studios, всегда ищет опытных и талантливых разработчиков игр.

Публикацию Ларри сопроводил фотографией с момента открытия новой студии.


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По материалам: newxboxone

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