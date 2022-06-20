Азиза вернулась к любовнику, пока муж за границей

58-летняя певица Азиза ошарашила новостью о своей личной жизни. Артистка прошлым летом вышла замуж за итальянского ресторатора Алессандро Лортэ, который на 16 лет младше артистки. Брак не продержался и года. Звезда очень хотела родить молодому супругу детей, однако это оказалось невозможно. Азиза решила, что супруг достоин счастливой семейной жизни, и подала на развод. Однако спустя некоторое время артистка призналась, что воссоединилась с возлюбленным. По ее словам, Алессандро находится на родине, где занимается делами семьи. «Они сейчас с мамой и братом заняты переездом из одного дома в другой, я жду его к середине июня», — пояснила Азиза.Спустя несколько дней знаменитость удивила фанатов новой версией происходящего. Якобы, Лортэ и не должен был возвращаться в Москву, поскольку Азиза не хотела семью без детей. Но Алессандро настоял на своем приезде, понадеявшись на то, что его жена изменит свое мнение. Лортэ дал Азизе время на раздумья, но та, вместо этого, возобновила общение с бывшим гражданским мужем Александром Бродолиным. Артистка отметила, что друзья всегда считали ее и Бродолина идеальной парой, поэтому решила дать отношениям с ним второй шанс. «Дело в том, что за то время, пока Алессандро не было в Москве, я много общалась со своим бывшим гражданским мужем Александром Бродолиным из Санкт-Петербурга. И он мне на днях сказал: «Азиза, давай уже возвращайся в Питер. Я тебя жду». У меня в этот момент даже защемило сердце. Это было так трогательно! И я подумала, что все-таки вернусь к Саше. Все мои друзья считают, что наши отношения с ним были очень гармоничными. Я его очень любила, он меня, похоже, тоже. Я думаю, что нужно дать нашим отношениям второй шанс», — заключила звезда», — поделилась атистка.