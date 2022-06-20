Балыкин рассказал, когда у него с Захаровой появятся дети

Вадим Карасев

Не зря говорят, что от ненависти до любви всего один шаг. Некоторое время назад Никита Балыкин рассказал о том, какие планы он строит со своей заклятой подругой Яной Захаровой. А ведь ранее девушка неоднократно пыталась выставить его с проекта. Кроме того, он даже рассказал о том, когда у них появятся дети. Сам Никита считает, что в данный момент ещё ничего неизвестно. Связано это с тем, что Захаровой не нужен другой ребёнок ей пока хватает Никиты.Помимо этого Балыкин заметил, что на день рождения Яны он отправился по особому приглашению, словно вип-гость. Однако ему до сих пор неизвестно, попробуют ли они построить серьёзные отношения и к чему это всё в итоге приведёт. Однако шикарный букет, который в социальных сетях выставила Захарова вовсе не от Никиты и даже не от Михаила Козлова. Впрочем, никто против самой Яны этого не знает наверняка.В данный момент Балыкин активно говорит о том, что после ухода с проекта они заметно сблизились и у них есть интим. О месте Алёне Опенченко пока даже речи нет, ведь пара занята совершенно другими вещами. В данный момент они получше узнают друг друга и общаются в одной компании. А ведь ранее Захарова считала Балыкина «днищем»...