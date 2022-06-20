Белая желает, чтобы Тигран Салибеков стал более холодным
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Белая желает, чтобы Тигран Салибеков стал более холодным

Белая желает, чтобы Тигран Салибеков стал более холодным
Белая желает, чтобы горячая кровь Тиграна стала более холодной. Ей не нравятся флюиды, которые исходят от мужчины, когда он общается с девушками. Кроме того, её не устраивают постоянные эксперименты в процессе интима. Недавно выяснилась причина расставания Юлии Белой с Тиграном Салибековым. Оказалось, что Белая совершенно не уверена в себе, несмотря на свою харизматичность. Она жутко ревнует, когда видит, что Тигран смотрит на других участниц телестройки. Белая желает, чтобы горячая кровь Тиграна стала более холодной. Ей не нравятся флюиды, которые исходят от мужчины, когда он общается с девушками. Кроме того, её не устраивают постоянные эксперименты в процессе интима.

Кроме того, в одном из эфиров девушка рассказала, что Тигран сильно завёлся после знакомства с Алиной Иордан, в связи с чем ночью вытворял с Белой нечто такое, что ему совершенно не свойственно. В итоге Юля осознала, что это не она причина такого буйства со стороны Тиграна. Молодая и стройная Алина привлекла его гораздо больше.

Кажется, Салибеков своим поведением очень напоминает Евгения Ромашова. Всё проектные партнёрши парня обвиняли его в том, что он не может скрыть похоть во взгляде, когда смотрит на других девушек. В итоге Юлия Белая решила бросить Тиграна Салибекова, давая ему шанс отбить Алину Иордан у Влада Дубровского. Интересно, права ли Белая?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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