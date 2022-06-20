Безус планирует создать с Репиной такую же семью, как и у его родителей

Вадим Карасев

Как оказалось, беременная Татьяна Репина решила согласиться на все условия Алексея Безуса. В результате будущий отец как-то очень резко решил стать самым примерным семьянином.Кроме того, участник Дом-2 в социальных сетях начал максимально пафосно и громко говорить о том, что он искренне надеется, будто у него все-таки получится создать с Татьяной Репиной крепкую семью, по примеру собственных родителей. Парень рассчитывает на то, что в между ним и Репиной будет царить взаимопонимание и искренняя любовь.У ведущих телепроекта и остальных участников Дом-2 не получилось достаточно сильно надавить на Безуса и заставить его узаконить отношения с Репиной. Сейчас складывается впечатление, что на него дополнительно начала давить семья.Ещё до прихода на Дом-2 парень познакомил Татьяну со своей семьёй. Однако совместное появление под камерами телестройки для них было более предпочтительно, нежели спокойное ожидание рождения ребёнка. Интересно, в данный момент хоть кто-то верит, что эти двое смогут построить нормальные отношения за пределами проекта? У большинства фанатов есть серьёзные сомнения по этому поводу.