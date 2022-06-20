Благодаря Гориной Кристина Бухынбалтэ стала «королевой туалетов»

Вадим Карасев

В начале Кристина Бухынбалтэ, по её собственным словам, стала королевой Дом-2, однако остальные участники решили переквалифицировать её в туалетную и гардеробную королеву. Связано это с тем, что она слишком часто снимает сториз именно в санузле. А когда выяснилось, что Крис не согласна с таким положением, ситуация только усугубилась. После того, как Кристина Бухынбалтэ благодаря Гориной стала королевой туалетов, Крис решила назвать Катю свинотой. При этом девушка никак не может подкрепить свои слова. Она не пытается всех уверить, что Катя хрюкает или грязнуля, но Бухынбалтэ явно намекает на лишний вес Гориной.Естественно, стоило туалетной королеве что-то сказать, как против Кати началась новая волна хейта в социальных сетях. Кроме того, все вспомнили о том, как Барзиков назвал Артура лохопетом, так как Горина его совершенно не уважает.В итоге стало известно, что это правда. При этом Барзиков решил запугать Крис, поэтому теперь она больше молчит и внимательно его слушает, не желая вызывать гнев своего женатого избранника. В результате Бухынбалтэ получила по лицу и конфликт, можно сказать, разрешился. Хотя ранее Ваня угрожал тем же Гориной.