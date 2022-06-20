Борис Гребенщиков о получении ордена «За заслуги перед Отечеством»: «Мама была абсолютно счастлива»
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Борис Гребенщиков о получении ордена «За заслуги перед Отечеством»: «Мама была абсолютно счастлива»

Борис Гребенщиков о получении ордена «За заслуги перед Отечеством»: «Мама была абсолютно счастлива»

В 2003 году лидер группы «Аквариум» получил из рук Валентины Матвиенко государственную награду. Орден «За заслуги перед Отечеством» артисту присудили согласно указу президента. Многие были удивлены, что рокер согласился принять знак отличия от властей. Ведь он всегда сторонился политики.


Еще в молодости Борис Гребенщиков утверждал, что истинный художник должен творить для людей, а не для политиков. Поэтому и получать ордена из рук государственных деятелей чревато. «Абсолютно точно», — согласился со своими словами артист в свежем интервью Ирине Шихман.

Ведущая была удивлена заявлениям Гребенщикова, ведь еще в 2003 году ему вручили награду, присужденную по указу Владимира Путина. «Я принял не от политиков, а от России. Считаю, орден был заслуженным», — ответил музыкант.

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Гребенщиков также признался, что с теплотой относится к некоторым политикам. Так, например, у него остались приятные впечатления от знакомства с Дмитрием Медведевым. Тем не менее, он отрицает, что когда-либо сотрудничал с властями.

Артист вспоминает, как в 70-х лишился работы и членства в комсомоле. Проблемы коснулись также личной жизни. Первая жена Наталья Козловская решила уйти из семьи. «Когда у потенциального кормильца закрывают все двери, конечно, родителям жены и ей было не по себе. Понять это можно. Я с ними согласен», — сказал он в шоу «А поговорить?».

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit

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