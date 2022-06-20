Бросила олигарха Гусинского ради бедного актера Соколова. Ольга Прокофьева за кадром «Моей прекрасной няни»

Артистка театра имени Маяковского обрела популярность благодаря образу Жанны Аркадьевны из ситкома «Моя прекрасная няня». На экране героиня постоянно ругалась с дворецким Константином, но к финалу сериала выяснилось, что она вовсе не ненавидит мужчину… Кого же Ольга Прокофьева любила в реальности?

Ольга Прокофьева появилась на свет в подмосковном Одинцово. Свое детство актриса называла дворовым, ведь была пацанкой и даже заработала семь шрамов, участвуя в уличных боях. «Мы с сестрой занимались в музыкальной школе. Я бегала на драмкружок, успевала и в лыжную секцию. И на коньках кататься пробовала, и на гимнастику ходила», — делилась Прокофьева.

Ольга росла в рабочей среде, где считалось, что стать актрисой можно только по большому блату. Она едва не поверила в эту теорию: абитуриентка срезалась на втором туре и в Школе-студии МХАТ, и в «Щуке», и в «Щепке». На следующий год было решено повторить попытку, и тут нашей героине помог случай: друг семьи Прокофьевых, гаишник, как-то остановил на дороге студента пятого курса ГИТИСа Владимира Гусинского и предложил правонарушителю сделку — мол, отпустит парня без штрафа, если тот подготовит к поступлению Олю.

Выпускник курса Бориса Равенских с полной ответственностью подошел к обучению девушки, заставив ее штудировать кучу книг и читать Цветаеву на таком надрыве, что из глаз лились слезы. Тем не менее на третьем туре Прокофьева провалилась, но, к счастью, педагоги посоветовали ей пройти дополнительный отбор у Андрея Гончарова. И чудо свершилось — Ольга стала студенткой ГИТИСа.

20 июня Ольге Прокофьевой исполняется 59, и ей давно не нужно доказывать режиссерам свою состоятельность. О профессиональных победах актрисы и ее личных потерях — в нашем материале.

Нарасхват

Гончаров был требовательным и строгим, что не пугало дисциплинированную студентку, не пропускавшую лекций. За это Прокофьеву сделали старостой курса, но когда однажды в деканате девушку начали расспрашивать о личной жизни сокурсников, Ольга так смутилась, что стало понятно: стучать на своих она не будет.

Вуз Прокофьева окончила с красным дипломом, а в выпускном спектакле блестяще сыграла учительницу вдвое старше себя. Ванесса Редгрейв, увидев постановку, пригласила группу в Лондон. Неудивительно, что после такого успеха Ольгу позвали и в «Ленком», и в «Маяковку». Не желая разлучаться с мастером курса, актриса выбрала второй вариант.

Уже будучи актрисой Театра имени Маяковского, Ольга Прокофьева вновь столкнулась с Владимиром Гусинским, готовившим ее к поступлению в вуз. Встретив артистку на бензоколонке, Гусинский с удивлением отметил, что перед ним уже не юная ученица, а красивая молодая женщина. Прокофьева пригласила бывшего педагога на дачу, не подозревая, во что это выльется.

В тот момент ставший бизнесменом выпускник ГИТИСа уже разъехался с женой, хотя и не оформил развод, поэтому Ольга Прокофьева охотно приняла ухаживания кавалера. Да какие! «Без конца придумывал приятные сюрпризы. Однажды мы ехали с ним на машине и нас остановил милиционер. Увидев меня, начинающую актрису, он воскликнул: «Вы та самая знаменитая Ольга Прокофьева?!» Я смущенно кивнула, на что сотрудник в погонах достал из-за пазухи букет цветов и вручил мне. Конечно, автором этой репризы был Гусинский. А как-то мы поругались, и я на один день уехала к маме. Утром выхожу из ее квартиры, а у подъезда стоит десяток такси, все водители сигналят, потом вылезают из кабин и, кланяясь, открывают дверцы своих машин, как бы приглашая меня. Я растерялась, а тут из-за угла вышел Владимир с охапкой роз и со словами покаяния упал на колени. Ну как его было не простить!» — восхищалась актриса.

Несколько раз Гусинский предлагал Ольге выйти за него замуж, но блондинка отказывалась: мол, и в гражданском браке им живется неплохо. А в итоге после четырех лет отношений актриса бросила избранника, рядом с которым была как за каменной стеной. Все потому, что артистка влюбилась в партнера по спектаклю «Завтра была война...» Юрия Соколова…

Променяла олигарха на бедного актера

Изначально Соколов увлекся другой коллегой по театру: замужней Галиной Беляевой. Все вокруг знали о тайных симпатиях актера, писавшего звезде драмы «Мой ласковый и нежный зверь» стихи и молча подвозившего ее до дома. Признание так и не сорвалось с губ Юрия — увидев испуганный взгляд Галины, артист осознал, насколько неуместно будет прямолинейно открыть женщине свои чувства.

Постепенно Соколова отпустила невзаимная любовь, и он обратил внимание на то, как талантлива Ольга Прокофьева, игравшая учительницу в «Завтра была война». На гастролях в Алма-Ате актерские посиделки вылились в ночь, проведенную вместе с Ольгой. Наутро артистка рыдала чуть не в голос, осознав, что прониклась чувствами к Юрию, в то время как дома ее ждал будущий медиамагнат.

«О нашем романе очень скоро все узнали. Да мы, в общем, ни от кого и не прятались. Дело-то молодое: мне чуть за 30, Прокофьевой 20 с хвостиком. Впрочем, было одно но... Я знал, что Прокофьева несвободна. Она четыре года была с человеком, который ее очень любил и все это время упрашивал выйти за него замуж, был готов даже развестись. Но Оля отказывалась. Да я и сам формально был женат на артистке нашего театра, хотя мы уже не жили вместе», — признавался Соколов.

Прокофьева не сомневалась, что за истинную любовь нужно бороться, в чем убедила и Соколова. А дальше события развивались очень быстро: актриса сразу призналась Гусинскому в измене, и тот благородно отпустил ее. «Все было интеллигентно, он больше ни разу ее не побеспокоил. Правда, однажды — прошло уже несколько лет — в квартире Прокофьевой раздался звонок. Я взял трубку: «Алло?» В ответ — пауза, а потом гудки. Думаю, это был он. Видимо, решил узнать, как Оля, а попал на меня. Но может, конечно, я все просто себе придумал», — размышлял Юрий.

Владимиру Ольга отказывала неоднократно, а вот за Соколова согласилась выйти замуж уже через четыре месяца. Правда, как говорил сам артист, вопрос со свадьбой ускорили их матери, познакомившиеся друг с другом. В любом случае, влюбленные поженились, а в 1992-м у них родился сын Саша.

Сидеть с ребенком пришлось Соколову: Прокофьеву тут же увезли на скорой со стафилококковой инфекцией. Госпитализация продлилась месяц, за который актер успел превратиться в хорошую няню. Поэтому, когда Ольге предложили крупную роль в театре, Юрий без проблем согласился посидеть с малышом еще.

Скандальный разрыв

Потом наступили тяжелые времена: путч, дефолт, уничтоживший все накопления. Супруги отправились на заработки в Германию, где Юрий трудился грузчиком, а Ольга — домработницей. Но даже не эти проблемы подточили отношения: не имея особых актерских амбиций, Юрий Соколов занялся писательством, что не приносило доходов. И если поначалу артистка говорила, что главное — любовь, то теперь все чаще намекала мужу, что тот должен кормить семью. Соколов подозревал, что так жену настроила меркантильная теща, ну а главной причиной краха брака считал равнодушие Прокофьевой.

Сама Ольга говорила, что романтиком Юрий казался лишь на сцене, а в жизни ее ждала сплошная проза. В любом случае, спустя 12 лет супруги развелись, за чем последовала череда скандальных судов за недвижимость. Соколов уверял, что отдал свою «однушку» сестре актрисы, а из общей «двушки» Прокофьева пыталась его выписать, хотя уже ждала от департамента культуры элитную жилплощадь…

«Муж орал на каждом углу, какая я плохая. Человек был альфонсом всю жизнь, поэтому считал, что должен кричать. Телевидение к нам приставало: ночевали в подъездах, лезли в замочную скважину, бегали за сыном Александром. Это нанесло ему определенную травму, она до сих пор жива», — делилась актриса в эфире программы «Однажды…» на НТВ.

Соколов стал многодетным папой, но сетовал, что сын от Прокофьевой прекратил с ним общаться. Актриса же считала иначе. «У меня есть один человек, которому я не смогу подать руку при встрече. Но это касается личной жизни, а не профессии. Вроде христианка, вроде простила. Но я не могу понять эти поступки до сих пор. Но это личная территория. До сих пор не понимаю отца своего сына. Мне ничего не надо. Но я не понимаю его отношение к сыну. Как можно обделить своего ребенка отцовской любовью? С моей стороны не было ни одного плохого слова. Но я не одна такая. Очень многие мужчины не растят своих детей», — негодовала звезда.

Слухи о романах

Широкая известность пришла к актрисе после киноролей. Она засветилась в «Воровке» и «Детях Арбата», ну а в 2004-м вытянула счастливый билет, получив роль Жанны Аркадьевны в «Моей прекрасной няне». По сюжету дворецкий Константин в исполнении Бориса Смолкина постоянно издевался над финансовым директором Максима Шаталина, но в финале сериала выяснилось, что делал он это по любви. Отсюда возникли и слухи о романе Прокофьевой со Смолкиным.

«Я-то знаю, что у меня с Ольгой был роман. Когда сериал вышел, меня допытывали: «Почему вы так издеваетесь над Жанной Аркадьевной?» Я отвечал: «Когда с вами в классе учится девочка, которая вам нравится, что вы делаете? Вы дергаете ее за косы, чтобы она обратила на вас внимание. Вот то же примерно я делаю с Жанной Аркадьевной», — рассказывал Борис Григорьевич на передаче «Судьба человека» канала «Россия 1».

Ольга в свою очередь отмечала, что увидела в коллеге родственную душу, ведь он тоже театральный артист. «Он еще чувствует шутку, знает, как поставить слова. Я восхищалась им. Когда сериал закончился, мы не переставали общаться. Он всегда поздравлял меня с днем рождения. До сих пор приглашала Бориса на свои спектакли», — отмечала Прокофьева два года назад.

В 2010-м ходили слухи об интрижке Ольги с молодым коллегой по театру Виталием Гребенниковым, однако сплетни звезда не подтверждала. Не разглашая никаких деталей, в прошлом году актриса сообщила, что не одинока.

«Что касается личного счастья — у меня есть друг. Мы очень понимаем друг друга. Мы взаимодействуем. Не скажу, это романтическая влюбленность. Хотя романтики хватает. Мы очень любим путешествовать вместе. Мне комфортно. Он соответствует каким-то моим ощущениям в этом плане. За мной ухаживают, мне как женщине это очень приятно», — коротко поясняла артистка.

Казалось, центральное место в жизни звезды по-прежнему занимает карьера. «Трое в Коми», «Бумеранг», «Я знаю твои секреты» — актриса постоянно мелькала в кадре, лишь в 2020-м посетовав на отсутствие большого количества проектов в связи с пандемией коронавируса. «У меня есть жалование в театре определенное. Оно бюджетное, но администрация находит средства. У меня есть пенсия московская, спасибо Собянину. Есть пенсия государственная в 20 тысяч рублей. Это, конечно, маленький минимум, но все равно роптать мы не имеем права», — рассуждала звезда сериала «Моя прекрасная няня» в YouTube-шоу «Лучше — правду» с Суреном Каграмановым.

Теперь съемки и постановки возобновились, так что зрители могут увидеть кумира в постановках «Маяковки» «Пигмалион», «Дядюшкин сон» и «Все мои сыновья». Недавно звезда ездила на гастроли в Улан-Удэ, где спектакль «Кадриль» с ее участием прошел с аншлагом.