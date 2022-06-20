Бухынбалтэ обманула всех на Дом-2
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Бухынбалтэ обманула всех на Дом-2

Бухынбалтэ обманула всех на Дом-2
В одном из эфиров произошло громкое разоблачение Кристины Бухынбалтэ. Ранее девушка активно хвалила отдых в Сочи и говорила, что она совершенно не боится Барзикова. В одном из эфиров произошло громкое разоблачение Кристины Бухынбалтэ. Ранее девушка активно хвалила отдых в Сочи и говорила, что она совершенно не боится Барзикова. Также она уверяла, что не сомневается в своём избраннике и решила сохранить отношения ради любви. Однако в телефонном разговоре с Владом Кадони она рассказала правду.

Как оказалось, на самом деле она трясется от страха при виде Ивана Барзикова. Девушка понятия не имеет, как наладить общение, а после того, как Ваня её ударил, Крис рыдала на площадке и жаловалась кому-то авторитетному. Естественно, девушке очень страшно жить с человеком, который проявляет агрессию таким образом. Прошлый парень бил Крис в отношениях только если был в нетрезвом состоянии, однако Ваня был совершенно трезвый, когда ударил её.

В итоге девушка признала, что её избранник совершенно непредсказуем и опасен для общества. Кроме того, она вспомнила, как её раньше бил отец и сообщила, что теперь совершенно не доверяет Ване. Ранее она рассчитывала родить ребёнка и открыть семейный бизнес. Однако сейчас Бухынбалтэ осознала, что она снова выбрала не того мужчину и все её мечты пошли под откос. В итоге на Лобном полно мужчин, которые полностью её разочаровали.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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