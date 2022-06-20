Бывшая Николая Баскова рассказала о его романе с дочкой известной певицы

По слухам, певец Николай Басков закрутил роман с дочкой Любови Успенской. Бывшая возлюбленная музыканта Николая Баскова Софи Кальчева отреагировала на слухи, что «Золотой голос России» закрутил роман с наследницей Любови Успенской Татьяной Плаксиной. «Наверное, как и всем, нужно уважать и ценить друг друга. Если речь действительно идет об отношениях, Татьяне стоит быть готовой к вниманию, которое приковано к Николаю, уметь отойти на второй план, уступить, доверять ему», сказала Софи Кальчева.По словам Софи Кальчевой, Баскову со своей стороны надо научиться дорожить чувствами близкого человека. Важно, чтобы Плаксина была с ним на одной волне, стала хорошей хозяйкой и надежным другом. Кальчева заметила, что Баскову нужна истинная леди, умеющая любить и быть любимой, сообщает МК.ru. Напомним, что Николай Басков уже не раз признавался, что мечтает встретить свою вторую половинку. Музыкант мечтает о детях.