ЦБ нашел угрозу в идее управлять «опасным» курсом рубля
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ЦБ нашел угрозу в идее управлять «опасным» курсом рубля

ЦБ нашел угрозу в идее управлять «опасным» курсом рубляЗампред ЦБ Заботкин назвал таргетирование курса рубля опасным для экономики

Зампред ЦБ Алексей Заботкин нашел угрозу для российской экономики в идее управлять курсом рубля. Несмотря на то, что текущее переукрепление валюты уже было признано властями опасным, таргетирование ее курса несет риски для суверенитета проводимой Россией экономической политики, считает представитель регулятора. Его цитирует ТАСС.

«Любые идеи, связанные с таргетированием курса, неизбежно, в случае их реализации, приведут к снижению эффективности и потери суверенитета проводимой экономической политики», — подчеркнул Заботкин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. По мнению зампреда ЦБ, установление фиксированного обменного курса означает отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой привязывается курс рубля. Заботкин отметил, что таргетирование нацвалюты делает страну зависимой от инфляции валюты другого государства.

«Если мы будем привязывать параметры нашей денежно-кредитной политики к тому, чтобы наша валюта имела некоторый фиксированный или мало колеблющийся курс номинальный по отношению к валютам, где инфляция 8-10 процентов, то и у нас инфляция будет такой же. Этот вариант нам не приемлем», — заявил он.

После начала военной спецоперации на Украине курс рубля значительно снижался, однако в последние месяцы на фоне административных ограничений и торгового профицита российская валюта показала серьезное укрепление. Днем 20 июня доллар достиг рекордно низкой отметки в 55,55 рубля. Обеспокоенность этим обстоятельством уже выразили министр экономического развития Максим Решетников и первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Белоусов также рассказал, что властями рассматривается переход к таргетированию рубля, а не инфляции — такая дискуссия «уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах». По его словам, механизм, помогавший поддерживать стабильность рубля в условиях плавающего курса, сейчас практически не работает.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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