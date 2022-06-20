Дыхательные практики для расслабления и снятия стресса

Вадим Карасев

В нашей жизни периодически происходят какие-то неприятные события. Мы переживаем, нервничаем и живем из-за этого в напряжении. Очень полезными являются дыхательные практики для снятия стресса, о которых поведали эксперты в области биоэнергетики.

Даже самые стрессоустойчивые люди порой не могут успокоиться и настроиться на позитивный лад. Дыхательные упражнения, о которых пойдет речь далее, помогут вам расслабиться за максимально короткое время.

Медитативное дыхание животом

Это необычная техника, которую удобно выполнять дома, когда вас никто не видит и никто вам не мешает. Эта практика выполняется лежа или сидя. Займите удобное для вас положение. Одну руку нужно положить на живот, а другую на грудь. Полностью расслабьте свое тело, распрямите плечи и позвоночник.

Начинайте очень медленно вдыхать, но делайте это так, чтобы работала не грудная клетка, диафрагма. При таком дыхании увеличивается живот, а не объем грудной клетки. Попробуйте, потренируйтесь — у вас должно получиться. Если вы все сделали правильно, то при расслаблении живота вы автоматически будете выдыхать набранный воздух, без применения каких-либо дополнительных усилий.

Очень медленно вдыхайте и расслабляясь выдыхайте. Повторяйте эту процедуру на протяжении 5-10 минут. В этот момент нужно сидеть или лежать с закрытыми глазами. Представляйте себе, как с каждым выдохом из вас уходят негативные мысли, отрицательная энергетика, переживания. При таком дыхании можно медитировать, фокусируя внимание на самом процессе, либо представлять себе то, что вас успокаивает и вдохновляет.

Эта техника полезна в течении дня, в перерывах между работой.

Дыхательная техника для спокойного сна и релаксации

В этом случае также можно принять как положение сидя, так и лечь на пол или кровать. Главное, чтобы вам было максимально удобно и комфортно. Дышите так, как вам нравится, но делайте это медленно и не очень глубоко.

Сначала полностью расслабьте каждую группу мышц, а затем начинайте поочередно напрягать — сначала кисти, потом предплечья, потом плечи, лицо, шею, грудь, диафрагму, затем бедра, икроножные мышцы, стопы. В идеале на каждую из групп выделять хотя бы по полминуты или даже минуте. Дышите размеренно на протяжении всего этого времени, не забывая фокусироваться на дыхании. По итогу вы ощутите сильнейшее расслабление. Это поможет вам быстрее уснуть. Многие эксперты советуют перед этой практикой принимать теплый душ.

Эту дыхательную практику полезно использовать, когда вы уже точно не будете ни работать, ни заниматься какими-то делами дома. Желательно после нее сразу пойти спать.