Екатерина Горина не прекращает войну с Бухынбалтэ и Барзиковым
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Екатерина Горина не прекращает войну с Бухынбалтэ и Барзиковым

Екатерина Горина не прекращает войну с Бухынбалтэ и Барзиковым
Ведущие телестройки искренне надеялись, что после возвращения из Сочи Кристине Бухынбалтэ и Ивану Барзикову удастся, наконец-то, найти общий язык с остальными участниками проекта. Однако их надежды в очередной раз не оправдались. Ведущие телестройки искренне надеялись, что после возвращения из Сочи Кристине Бухынбалтэ и Ивану Барзикову удастся, наконец-то, найти общий язык с остальными участниками проекта. Однако их надежды в очередной раз не оправдались.

Екатерина Горина решила продолжить воевать с зазнавшимися, как она считает, участниками Дома-2. При этом она надеется, что её муж Артур Николайчук поможет ей в этом нелёгком деле.

Судя по последним новостям с телестройки, Иван Барзиков даже звонил Гориной в больницу и требовал у неё извинений. Кроме того, так получилось, что семья Артура Николайчука начала подвергаться активным нападкам. Однако Горина не собирается извиняться перед хамоватый Иваном Барзиковым и его избранницей, которая такая же злая, как и её поклонники.

В итоге после своего возвращения на телестройку из больницы Горина намеревается продолжить вести активные боевые действия против Ивана Барзикова и Кристины Бухынбалтэ, которые определённо являются фаворитами телеведущих. Интересно, начальное военное образование в этом нелёгком деле хоть как-то поможет Гориной? Сможет ли она разгромить Бухынбалтэ и Барзикова? Интересно, уже готов сценарий будущих разборок на телестройке?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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