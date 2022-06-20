Федоров: Цена на нефть к сентябрю может составить 200 долларов за баррель
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Федоров: Цена на нефть к сентябрю может составить 200 долларов за баррель

Федоров: Цена на нефть к сентябрю может составить 200 долларов за баррель

К 3 сентября стоимость нефти может составить 200 долларов за баррель. Такой прогноз дал первый зампред Комитета Совфеда по экономической политике Юрий Федоров в эфире телеканала «Вместе-РФ». 

Он пояснил: рынка энергоресурсов нет, потому что нет никаких правил, договоренностей и контрактов. «Все разбивается о политическую основу», — отметил сенатор, характеризуя текущую ситуацию.

 «Мой прогноз — 2 тысячи долларов за тысячу кубов на газ и 200 долларов за баррель к 3 сентября», — сказал он, уточнив, что указанная дата связана со сроком вступления в силу шестого пакета санкций Евросоюза в отношении России, среди которых и эмбарго на импорт нефти из РФ.

Как ранее заявил председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме, «благодарить» за высокие цены на газ следует европейских регуляторов. 

«Мы с вами свидетели ценовых шоков. Мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но все это началось не вчера, не сегодня, и здесь надо сказать «огромное спасибо» зарубежным регуляторам, в частности, европейским регуляторам», — сказал Миллер во время сессии «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра».

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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