Глава МО в Братском районе с нарушениями купила квартиру по программе переселения
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Глава МО в Братском районе с нарушениями купила квартиру по программе переселения

Прокуратура Братского района проверила исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Установлено, что в 2017 году глава одного из сельских поселений Братского района заключила муниципальный контракт на приобретение квартиры стоимостью свыше 1,5 миллиона рублей для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В дальнейшем квартиру передали нуждающейся семье, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Во время прокурорской проверки выявлено, что квартиру купили с существенными нарушениями законодательства о контрактной системе. Глава муниципалитета выбрала неверный метод определения цены контракта. В результате муниципальный контракт заключили по завышенной цене. Это повлекло неэффективное расходование бюджетных средств в сумме свыше 920 тысяч рублей.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с главы муниципального образования материального ущерба, причиненного бюджетам региона и муниципального образования. Братский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

Однако ответчик, не согласившись с решением суда, обжаловала его в апелляционном порядке.
Иркутский областной суд поддержал позицию прокуратуры, оставив решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.

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По материалам: irk

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