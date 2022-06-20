Гороскоп Павла Глобы на неделю с 20 по 26 июня 2022 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя, на которой нам с вами предстоит пережить нечто интересное или даже опасное. В любом случае мудрые люди получат полезный опыт, а остальные лишь новые проблемы. Только вам решать, к какой из этих групп относиться.

Павел Глоба рассказал в своем гороскопе на портале Woman’s day о том, какой будет эта неделя для каждого из Знаков Зодиака. Эксперты сайта dailyhoro.ru поделились собственным мнением о том, какой будет эта неделя с 20 по 26 июня. Согласно прогнозам, хороших событий должно быть намного больше, нежели плохих, за что стоит сказать спасибо солнцестоянию 21 июня и переходу Венеры в Знак Близнецов 23 числа.

Овен

Овнам в период с 20 по 26 число удастся решить множество проблем в семье, в отношениях. Полезно будет заниматься домашними делами, причем совместно со второй половинкой, детьми и родителями. В бизнесе и работе ждут большие успехи тех, кто связан со сферой недвижимости. Для того, чтобы оставаться на плаву в самых сложных ситуациях, Овнам стоит укрепить здоровье и привлечь удачу. В этом им поможет скорейшее избавление от опасных чувств и эмоций, если таковые, конечно, имеются. Нужно относиться ко всему проще, ведь звезды взывают к этому.

Телец

Тельцам необходимо отпустить прошлое, ведь это очень важно, причем не только сейчас, но и вообще в целом. В ближайшем будущем этим людям придется чаще принимать важные решения, а также больше работать и, возможно, больше двигаться. Это прекрасное время для деловых поездок, а также реализации всего своего потенциала. Нужно действовать, потому что такого удачного расположения звезд на небе не будет в ближайшие пару-тройку недель. В амурных делах Тельцам тоже будет везти, но и тут под лежачий камень вода не потечет. Нужно знакомиться и проявлять активность.

Близнецы

Эту неделю можно назвать временем Близнецов. Они будут очень удачливыми и крайне продуктивными. Этим людям необходимо настроить себя на успех и исполнение желаний. Всё получится — так говорят звезды. Астрологи же считают, что нужно приложить некоторые усилия. Например, сделать упор на работе и делах. Можно вливать средства в бизнес, развитие новых навыков, поиск новых идей. Это великолепный момент для того, чтобы порадовать близких людей подарками. Можно сделать сюрприз второй половинке. Она будет в восторге.

Рак

В сфере любви, отношений и семьи Раки могут встретить на пути серьезные дилеммы. Скорее всего, им придется принимать важные решения, делать ответственные шаги, брать на себя ответственность. В работе подобный подход и высокий уровень инициативности сделают из Раков идеальных начальников, работников, коллег и партнеров. Они смогут повысить доходы, продвинуться по карьерной лестнице, получить повышение или солидную прибавку к жалованию. Главное сейчас — защитить свою ауру от негатива, чтобы чужие сомнения и обиды не испортили настроение и не испортили настроение.

Лев

Скорее всего, на этой неделе близкие люди Львов будут им что-то недоговаривать. Причины такого поведения не известны, однако, представителям данного Знака не стоит обижаться на это. Для поисков второй половинки не лучшее время, ровно как и для выяснения отношений для тех, кто уже влюблен. Уйти с головой в работу тоже не получится из-за определенных проблем и неурядиц. Нужно просто сменить обстановку, положиться на помощь Вселенной и взять на вооружение числа-талисманы. Это то самое время, когда нужно просто позволить жизненным событиям течь так, как удобно судьбе.

Дева

Девам, скорее всего, придется много общаться с людьми, заниматься новыми делами и даже рисковать. Техники воздействия на собеседника, согласно мнению экспертов, будут очень полезными, причем не только для Дев-начальников, но и для тех, кто не занимает высокие должности. Рожденные под этим Знаком люди смогут добиться своего. Также им удастся завести отношения с новым человеком, либо перевести на новый уровень уже имеющуюся связь. Это удачное время для романтики, серьезных жизненных шагов и любовных приключений в целом.

Весы

Весам, которых последнее время преследуют неудачи, стоит заняться самоанализом, но не корить себя за ошибки. Нужно объективно взглянуть на свою жизнь и поступки. Есть как минимум пять причин, из-за которых фортуна упорно обходит нас стороной. Астрологи считают, что на этой неделе Весов могут ожидать новые дела и заботы на работе и дома. Возможно, придется меньше отдыхать и больше работать, что негативно может сказаться на настроении. Времени ни на семью, ни на вторую половинку попросту может не остаться, что не очень приятно.

Скорпион

Скорпионам, которым выдалась тяжелая прошлая неделя и которым не удалось нормально отдохнуть на выходных, стоит воспользоваться шестью полезными способами возвращения энергии, чтобы победить апатию и усталость. Самыми благоприятными днями недели можно смело считать 20 и 21 июня. Солнцестояние во вторник и первый день недели будут очень яркими и позитивными. На этой неделе нужно больше общаться с людьми, а также проводить больше времени с родственниками и второй половинкой. Это время романтики, флирта и добра.

Стрелец

Стрельцам желательно пользоваться почаще заговорами от злых людей, особенно 20 и 26 июня — в относительно неблагоприятные и сложные дни. Также в понедельник и в конце недели стоит пореже повышать голос на близких людей, меньше унывать и не провоцировать скандалы. Астрологи считают, что эта неделя станет для Стрельцов временем смены пути развития, важных озарений. Скорее всего, люди данного Знака заметят что-то невероятно важное в своей жизни. Их посетят очень важные мысли и они смогут обрести вдохновение.

Козерог

Козерогам в самую первую очередь стоит избавиться от привычки к жалобам и негативу. Это ужасно портит жизнь и отпугивает удачу, поэтому астрологи советуют стать более оптимистичными, особенно сейчас — в самый яркий период июня, да и лета в целом. Не исключено, что многие люди просто перестанут понимать Козерогов. Это значит, что во многих делах и вопросах представителям данного Знака Зодиака придется действовать в одиночку, без достойной поддержки. Интересы семьи должны стать самыми важными для этих людей.

Водолей

Многим Водолеям, к сожалению, придется встретить на своем пути внезапные навязчивые мысли. Ранее мы рассказывали о том, как с ними можно совладать. Из-за этих внутренних проблем и энергетического диссонанса у многих Водолеев застопорятся дела в бизнесе и на работе. В отношениях со второй половинкой, друзьями и родственниками астрологи советуют проявлять спокойствие и быть мудрее. Нужно искать компромиссы и перестать проявлять эгоизм. Такой подход будет самым эффективным и энергосберегающим.

Рыбы

У Рыб ожидается яркая и позитивная неделя, но после сильного подъема всегда идет некий спад. Для этих людей он начнется в пятницу. В это время нужно в первую очередь заботиться о своем здоровье, а также избавляться от чувства вины, если таковое, конечно, имеется. В работе никаких негативных перемен не ожидается. Звезды и планеты хотят, чтобы Рыбы продолжали трудиться над тем, что начали ранее. Во взаимоотношениях с близкими тоже время отличное. Можно признаваться в любви второй половинке, проводить время с родственниками и развлекаться.