Игрок использовал Nintendo Power Glove в качестве контроллера Xbox Series S
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Игрок использовал Nintendo Power Glove в качестве контроллера Xbox Series S

Игрок использовал Nintendo Power Glove в качестве контроллера Xbox Series S


Nintendo Power Glove — уникальный игровой контроллер, который вышел в 1989 году для NES. Устройство не стало популярным, но находятся энтузиасты, которые все еще имеют его в наличии и стараются применить, в том числе, для управления играми на новых консолях.

Один из игроков опубликовал на Youtube видео, как он использует Nintendo Power Glove с Xbox Series S (через адаптер). Ниже можно посмотреть этот ролик. Игрок отмечает, что движение правым стиком на Nintendo Power Glove отсутствует, из-за чего играть в Halo Infinite (которое он показывает в ролике) практически невозможно. В том же видео автор демонстрирует, как он играет на Nintendo Power Glove в Shredders — это у него выходит чуть лучше.


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По материалам: newxboxone

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