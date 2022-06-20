Ирина Горбачева рассказала о вреде соцсетей и призналась, что рада блокировке инстаграма*: "Мы подсаживаемся на сравнения и зависть"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Ирина Горбачева рассказала о вреде соцсетей и призналась, что рада блокировке инстаграма*: "Мы подсаживаемся на сравнения и зависть"

Ирина Горбачева рассказала о вреде соцсетей и призналась, что рада блокировке инстаграма*: "Мы подсаживаемся на сравнения и зависть"

Ирина Горбачева рассказала о вреде соцсетей и призналась, что рада блокировке инстаграма*: "Мы подсаживаемся на сравнения и зависть"

Актриса Ирина Горбачева, которая стала популярной несколько лет назад благодаря скетчам в инстаграме*, рассказала, что рада блокировке ряда соцсетей в России, и поделилась своими мыслями о том, как негативно соцсети влияют на людей. Актриса записала получасовое видео, в котором рассказала о своем отношении к виртуальному миру.


Я начала понимать, во что мы там превращаемся. Сказать, что мы в социальных сетях счастливы, нельзя. Проведенное там время нельзя назвать временем продуктивным. Чаще всего мы испытываем опустошение, а не наполненность, когда скроллим ленту. Мне это напоминает процесс мастурбации без конца. Оргазма не наступает. Мы подсаживаемся на сравнения и зависть. <...> Мы там начали превращаться в жадных детей-зомбаков, которые постоянно озираются и видят, как кто-то куда-то классно поехал, кто-то что-то классно сделал, а у тебя никак не получается жить классно, не происходит ни просветления, ни гармонии,

— сказала Ирина.

Актриса также рассказала о своем опыте инстаграм*-популярности.

Я помню свои ощущения от того, когда я начала получать деньги за рекламу в инстаграме*. Ну это же шок. За 15 секунд ты получаешь сначала 30 тысяч, потом 80 тысяч — а это моя месячная зарплата в театре. Сначала ты пугаешься этих денег, потом потихонечку начинаешь втягиваться в процесс, приобретения порождают еще больше хотелок. <...> Публика тебе диктует, что дальше делать. Ты начинаешь становиться заложником того, что стало более популярным. И ты вместо того, чтобы забить и продолжать делать то, что ты хочешь, пытаешься попасть в этот узкий сегмент.  Мы, по сути, гневим Всевышнего из-за того, что недовольны жизнью. У нас есть жизнь, она прекрасна и невероятна, а мы просто утыкаемся в экран,

— отметила Горбачева.

Актриса также поделилась своими опасениями на тему того, как соцсети влияют на детей и подростков.

Сейчас такое время, когда человеку как будто ничего не надо уметь делать, ребенку все сложнее объяснить, зачем ему образование. А образование нужно не для того, чтобы получить это образование. Суть в том, чтобы найти свое призвание, найти то дело, от которого ты будешь кайфовать. А детям и подросткам этого не объясняют, им ставят штамп, что просто надо высшее образование,

— сказала актриса.

Горбачева призналась, что и ей было непросто сократить свою привязанность к миру соцсетей и что блокировке соцсетей она даже рада.

Это дыра, воронка, от которой отказаться самостоятельно практически невозможно. Когда объявили соцсети экстремистскими, я так обрадовалась, если честно. Где-то в подсознании я этого очень ждала и очень хотела, потому что самостоятельно оттуда вылезти и остановить гонку невозможно.  Ты перестаешь кайфовать от прозрачности реального мира. Каждый момент ты заново учишься распознавать, смаковать, видеть, кайфовать от него, потому что мышцы эти атрофируются благодаря социальным сетям. Я счастлива, что доступ к ним стал сложнее. Я могу прямо похвалиться: я слезла с инстаграма*,

— заключила Горбачева, признавшись, что сейчас заходит в инстаграм* примерно два раза в неделю.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Ляйсан Утяшева призналась, что донашивала бабушкины вещи
Ляйсан Утяшева призналась, что донашивала бабушкины вещи
Музыкальный критик похоронил карьеру Аллы Пугачевой
Музыкальный критик похоронил карьеру Аллы Пугачевой
Отговорка на все случаи жизни в США
Отговорка на все случаи жизни в США
Ле Пен заявила о намерении покинуть пост главы партии «Национальное объединение»
Ле Пен заявила о намерении покинуть пост главы партии «Национальное
На строительстве железной дороги в Великобритании нашли большое англосаксонское кладбище
На строительстве железной дороги в Великобритании нашли большое
В Москве таксист въехал в толпу людей на пешеходном переходе
В Москве таксист въехал в толпу людей на пешеходном переходе
26-летний иркутянин до смерти избил незнакомого парня у дома на улице Лыткина
26-летний иркутянин до смерти избил незнакомого парня у дома на улице
Салибеков решил вернуть Белую в пару с помощью специалистов
Салибеков решил вернуть Белую в пару с помощью специалистов
Портреты знаменитостей в стиле картин живописцев прошлого века (11 фото)
Портреты знаменитостей в стиле картин живописцев прошлого века (11
Задержанный за изнасилование режиссер Пол Хаггис заявил о невиновности
Задержанный за изнасилование режиссер Пол Хаггис заявил о невиновности
Сарик Андреасян сделал предложение Лизе Моряк на высоте птичьего полета
Сарик Андреасян сделал предложение Лизе Моряк на высоте птичьего
В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой
В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой

Топ на сегодня

Дмитрий Шепелев запечатлел прогулку с сыном Платоном от Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев запечатлел прогулку с сыном Платоном от Жанны Фриске
По мнению Опенченко, Дом-2 не нужны счастливые пары
По мнению Опенченко, Дом-2 не нужны счастливые пары
Анна Седокова призналась, что изуродовала сына
Анна Седокова призналась, что изуродовала сына
Астролог Лариса Андерсен предсказала, что ждет рыб в понедельник
Астролог Лариса Андерсен предсказала, что ждет рыб в понедельник
Анатолий Руденко узнал имя своего настоящего отца
Анатолий Руденко узнал имя своего настоящего отца

Еще по теме

Полина Гагарина выпустила клип на песню "Танцуй со мной" c Ириной Горбачевой в главной роли
Ирина Горбачева раскритиковала «Кинотавр»
Ирина Горбачева вышла замуж
Российским запрещено упоминать свою страну в соцсетях