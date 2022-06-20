Ирина Горбачева рассказала о вреде соцсетей и призналась, что рада блокировке инстаграма*: "Мы подсаживаемся на сравнения и зависть"

Вадим Карасев

Актриса Ирина Горбачева, которая стала популярной несколько лет назад благодаря скетчам в инстаграме*, рассказала, что рада блокировке ряда соцсетей в России, и поделилась своими мыслями о том, как негативно соцсети влияют на людей. Актриса записала получасовое видео, в котором рассказала о своем отношении к виртуальному миру.





Я начала понимать, во что мы там превращаемся. Сказать, что мы в социальных сетях счастливы, нельзя. Проведенное там время нельзя назвать временем продуктивным. Чаще всего мы испытываем опустошение, а не наполненность, когда скроллим ленту. Мне это напоминает процесс мастурбации без конца. Оргазма не наступает. Мы подсаживаемся на сравнения и зависть. <...> Мы там начали превращаться в жадных детей-зомбаков, которые постоянно озираются и видят, как кто-то куда-то классно поехал, кто-то что-то классно сделал, а у тебя никак не получается жить классно, не происходит ни просветления, ни гармонии,

— сказала Ирина.

Актриса также рассказала о своем опыте инстаграм*-популярности.

Я помню свои ощущения от того, когда я начала получать деньги за рекламу в инстаграме*. Ну это же шок. За 15 секунд ты получаешь сначала 30 тысяч, потом 80 тысяч — а это моя месячная зарплата в театре. Сначала ты пугаешься этих денег, потом потихонечку начинаешь втягиваться в процесс, приобретения порождают еще больше хотелок. <...> Публика тебе диктует, что дальше делать. Ты начинаешь становиться заложником того, что стало более популярным. И ты вместо того, чтобы забить и продолжать делать то, что ты хочешь, пытаешься попасть в этот узкий сегмент. Мы, по сути, гневим Всевышнего из-за того, что недовольны жизнью. У нас есть жизнь, она прекрасна и невероятна, а мы просто утыкаемся в экран,

— отметила Горбачева.

Актриса также поделилась своими опасениями на тему того, как соцсети влияют на детей и подростков.

Сейчас такое время, когда человеку как будто ничего не надо уметь делать, ребенку все сложнее объяснить, зачем ему образование. А образование нужно не для того, чтобы получить это образование. Суть в том, чтобы найти свое призвание, найти то дело, от которого ты будешь кайфовать. А детям и подросткам этого не объясняют, им ставят штамп, что просто надо высшее образование,

— сказала актриса.

Горбачева призналась, что и ей было непросто сократить свою привязанность к миру соцсетей и что блокировке соцсетей она даже рада.

Это дыра, воронка, от которой отказаться самостоятельно практически невозможно. Когда объявили соцсети экстремистскими, я так обрадовалась, если честно. Где-то в подсознании я этого очень ждала и очень хотела, потому что самостоятельно оттуда вылезти и остановить гонку невозможно. Ты перестаешь кайфовать от прозрачности реального мира. Каждый момент ты заново учишься распознавать, смаковать, видеть, кайфовать от него, потому что мышцы эти атрофируются благодаря социальным сетям. Я счастлива, что доступ к ним стал сложнее. Я могу прямо похвалиться: я слезла с инстаграма*,

— заключила Горбачева, признавшись, что сейчас заходит в инстаграм* примерно два раза в неделю.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Надя Бесчетникова