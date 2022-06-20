Экспорт зерна с Украины рухнул наполовину
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экспорт зерна с Украины рухнул наполовину

Экспорт зерна с Украины рухнул наполовинуМинсельхоз Украины сообщил, что экспорт зерна в июне упал на 55,5% до 777 тысяч тонн

Экспорт зерна с Украины в первые недели июня рухнул наполовину по сравнению с тем же периодом в прошлом году — до 777 тысяч тонн, сообщает министерство аграрной политики и продовольствия страны. Речь идет о снижении на 55,5 процента.

Украина по состоянию на 20 июня поставила 689 000 тонн кукурузы, 63 000 тонн пшеницы и 21 000 тонну ячменя.

Снижение продаж за рубеж последовало за началом российской специальной военной операции на территории Украины. Москва отвергает обвинения Киева в том, что она мешает экспорту продукции, утверждает, что зерно можно везти по суше — например, через Белоруссию. Для этого предлагается снять санкции с Минска.

Ранее в июне глава Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев заявлял, что украинские аграрии могут столкнуться с дефицитом хранилищ: зерно будет негде размещать. Он также добавил, что на территории, которую Киев сейчас не контролирует, находится значимая часть зерновых элеваторов, которые способны вместить 13-15 миллионов тонн. Запасы со Старобельского элеватора, который расположен с ушедших из-под контроля Украины территорий, начали везти в Россию.


.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Американский наемник с Украины предостерег других от недооценки мощи России
Американский наемник с Украины предостерег других от недооценки мощи
Экспорт зерна с Украины рухнул наполовину
Экспорт зерна с Украины рухнул наполовину
Off-duty: дизайнер Кельвин Кляйн замечен на прогулке с бойфрендом в Западном Голливуде
Off-duty: дизайнер Кельвин Кляйн замечен на прогулке с бойфрендом в
Кети Топурия удивила пышным бюстом
Кети Топурия удивила пышным бюстом
Супруг Юлии Меньшовой избавился от машины
Супруг Юлии Меньшовой избавился от машины
19 работ художника, который находит смешные фото котов в интернете и превращает их в забавные карикатуры
19 работ художника, который находит смешные фото котов в интернете и
В сквере Кирова организации могут бесплатно проводить развлекательные мероприятия
В сквере Кирова организации могут бесплатно проводить развлекательные
Познер прокомментировал блокировки шоу Первого канала словами «меня нет больше»
Познер прокомментировал блокировки шоу Первого канала словами «меня
Сенатор указала на опасность ударов ВСУ по российским вышкам для жителей Одессы
Сенатор указала на опасность ударов ВСУ по российским вышкам для
Когда девушка попросила собрать ее вещи
Когда девушка попросила собрать ее вещи
Борис Гребенщиков о получении ордена «За заслуги перед Отечеством»: «Мама была абсолютно счастлива»
Борис Гребенщиков о получении ордена «За заслуги перед Отечеством»:
Белая желает, чтобы Тигран Салибеков стал более холодным
Белая желает, чтобы Тигран Салибеков стал более холодным

Топ на сегодня

Дмитрий Шепелев запечатлел прогулку с сыном Платоном от Жанны Фриске
Дмитрий Шепелев запечатлел прогулку с сыном Платоном от Жанны Фриске
Астролог Лариса Андерсен предсказала, что ждет рыб в понедельник
Астролог Лариса Андерсен предсказала, что ждет рыб в понедельник
Лена Катина рассказала о первых днях в новом статусе
Лена Катина рассказала о первых днях в новом статусе
У вдовы Караченцова нашли опухоль
У вдовы Караченцова нашли опухоль
Роза Сябитова убила мужа, уверена свекровь
Роза Сябитова убила мужа, уверена свекровь

Еще по теме

Украина ждет экспорт и урожай зерна, близкие к рекорду прошлого сезона
Украина ожидает хороший урожай и рекордный экспорт зерновых
Россия увеличила экспорт пшеницы почти на 30%
С начала сельхозгода России удалось повысить экспорт зерна на 3,2%