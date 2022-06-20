Эмбер Херд заметили на шопинге в дискаунтере. В сети считают, что это постановка
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Эмбер Херд заметили на шопинге в дискаунтере. В сети считают, что это постановка

Эмбер Херд заметили на шопинге в дискаунтере. В сети считают, что это постановка

В сети обсуждают шопинг Эмбер Херд в магазине уцененной одежды TJ Maxx. Фотографии актрисы, сделанные в нью-йоркском дискаунтере, были опубликованы таблоидом TMZ. Компанию актрисе во время шопинга составила ее сестра Уитни Энрикес, которая поддерживала сторону Эмбер во время судебного разбирательства с ее бывшим мужем Джонни Деппом.

Эмбер Херд сталкивается с суровой и дорогостоящей реальностью после суда с Джонни Деппом. Она должна миллионы, так что неудивительно, что актриса охотится за выгодными покупками,

— говорилось в статье.


Эмбер Херд

Напомним, что по итогам суда Херд должна выплатить лично Деппу 8,3 млн долларов (всего Эмбер должна 15 млн долларов, но часть пойдет на оплату судебных издержек), однако адвокаты Эмбер уже официально заявили, что она не может позволить себе выплатить такую сумму в качестве возмещения ущерба.

Многие пользователи сети посчитали, что поход в дешевый магазин не более чем уловка пиар-команды Херд, чтобы показать плачевное финансовое состояние актрисы и разжалобить публику. Фото и видео из TJ Maxx стали обсуждать в твиттере (Twitter заблокирован в РФ).



"Эмбер Херд сходила в TJ Maxx, чтобы прикупить новые наряды в стиле Доктора Зло".
"Скажи мне, что ты должна по суду более восьми миллионов, не говоря, что ты должна более восьми миллионов".
"Как забавно. TMZ "случайно" оказались в TJ Maxx. Ну разве им не повезло? Эта женщина и ее сестра не в себе. Им нужна психологическая помощь".
"Пиар-команда Эмбер Херд завалена сверхурочной работой. Ее заставили пойти на шопинг в TJ Maxx?! Да просто заплатите уже ему эти 8,3 миллиона и живите дальше".

Есть шанс, что Херд все-таки не придется выплачивать Деппу миллионы — адвокаты актера заявили, что получение компенсации не имеет для него значения, а главным для него является тот факт, что ему удалось добиться справедливости и восстановить свою репутацию (доказать факт насилия со стороны Деппа, о котором она неоднократно говорила, Херд в суде так и не смогла).

Сама Эмбер после суда уже дала эксклюзивное интервью NBC, в котором заявила, что в ближайшее время намерена посвятить всю себя своей годовалой дочери Уне.

Сегодня Херд также стала героиней еще одной новостной статьи. Британский пластический хирург Джулиан Де Сильва вычислил, что у актрисы идеальные пропорции лица, и она является обладательницей самой красивой внешности в мире.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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