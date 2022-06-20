Кадыров заявил о контроле над поселком в Луганской области Украины
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Кадыров заявил о контроле над поселком в Луганской области Украины

Кадыров заявил о контроле над поселком в Луганской области УкраиныГлава Чечни Кадыров заявил, что российские военные взяли под контроль поселок Тоштовка

Российские военные взяли под контроль поселок городского типа Тоштовка в Луганской области Украины. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чеченской республики со ссылкой на командира чеченских батальонов на Луганском направлении уточнил, что населенный пункт зачищен от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Герой России Замид Чалаев (...) отчитался об освобождении от нацистской нечисти населенного пункта Тошковка. Береги парней, Замид!», — написал в блоге Кадыров.

Площадь Тоштовки составляет 9 квадратных километров. До событий 2014 года ее население составляло около четырех тысяч человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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